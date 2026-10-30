Χακάρισμα τεραστίων διαστάσεων σε κρυπτονομομίσματα - Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων

Η Binance αναφέρει ότι κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων επηρεάστηκαν από υποτιθέμενη παραβίαση ασφάλειας

Μάνος Χατζηγιάννης

Χακάρισμα τεραστίων διαστάσεων σε κρυπτονομομίσματα - Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Binance ανακοίνωσε παραβίαση ασφάλειας που επηρέασε κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, με περίπου το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων να έχει παγώσει.
  • Η παραβίαση πιθανόν προήλθε από τον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού, που επέτρεψε μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις.
  • Οι Tether και Circle πάγωσαν περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα που σχετίζονται με την επίθεση.
  • Η Binance διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή και δεσμεύτηκε να καλύψει όλες τις απώλειες.
  • Το Binance.US δεν επηρεάστηκε και η εταιρεία συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές για τον εντοπισμό των δραστών.
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Δισεκατομμύρια αποσύρθηκαν από το Binance, καθώς υπήρξαν αναφορές για hacking στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Ο Changpeng Zhao, ιδρυτής της Binance, της μεγαλύτερης διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων και blockchain, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα της είχε δεχτεί hacking. Έγραψε σχετικά στη σελίδα του στο κοινωνικό δίκτυο X. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Zhao, τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή.

Πρόσθεσε ότι οι Tether και Circle πάγωσαν γρήγορα περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που πιστεύεται ότι σχετίζονται με την επίθεση. «Τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή! Φαίνεται ότι η Binance έχει δεχτεί hacking... Δεν διαχειρίζομαι πλέον την Binance, αλλά ως μέτοχος, αναμένω ότι όλα τα κεφάλαια των χρηστών θα προστατεύονται πλήρως», αναφέρει η ανάρτηση.

Τι συνέβη

Ο γίγαντας των κρυπτονομισμάτων Binance ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα «συμβάν ασφαλείας» στην πλατφόρμα του είχε επιπτώσεις σε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων (4,7 δισ. λιρών).

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο ανέφερε ότι περίπου το ήμισυ αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει παγώσει με τη βοήθεια άλλων πλατφορμών, προσθέτοντας ότι θα «καλύψει όλες τις απώλειες». Από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι η υποψία για παραβίαση ασφάλειας ενδέχεται να σχετίζεται με τον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού που είχε παραβιαστεί, γεγονός που επέτρεψε σε έναν εισβολέα να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις, ανέφερε η Binance σε μια σειρά διαδικτυακών ειδοποιήσεων.

Το περιστατικό αποτελεί πιθανώς τη μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων που έχει σημειωθεί ποτέ, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 1,5 δισ. δολαρίων από την παραβίαση ασφάλειας στο χρηματιστήριο Bybit το 2025, η οποία είχε συνδεθεί με τη Βόρεια Κορέα.Το περιστατικό ασφαλείας αφορά το Binance.com, ενώ η πολύ μικρότερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance.US, η οποία παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών ειδικά για κατοίκους των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η πλατφόρμα της δεν επηρεάζεται από το ζήτημα.

«Πράγματι μοιάζει με παραβίαση», δήλωσε ο πρώην διευθυντής της Binance, Changpeng Zhao, στο X.Ο Zhao, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως CZ, δεν διευθύνει πλέον την εταιρεία, αλλά παραμένει βασικός μέτοχος. Η Binance ανέφερε νωρίτερα ότι το ποσό των κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί ενδέχεται να συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στις διωκτικές αρχές για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα αυτών των εγκληματιών και να τους παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη», ανέφερε η Binance, προτρέποντας τους χρήστες να βασίζονται αποκλειστικά στα επίσημα κανάλια της για ενημερώσεις.

Πρόσθεσε ότι θα δημοσιεύσει πλήρη έκθεση μόλις ολοκληρωθεί η έρευνά της. Σε μια σειρά αναρτήσεων, η Yi He, συν-διευθύνουσα σύμβουλος της Binance, ευχαρίστησε διάφορους εκδότες κρυπτονομισμάτων για το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων. «Πρώτα η ασφάλεια: οι αναλήψεις είναι προς το παρόν απενεργοποιημένες έως ότου επιβεβαιωθεί ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές», ανέφερε.

Το Bitcoin σημείωσε πτώση άνω του 4% μετά τις προειδοποιήσεις. Η τιμή άλλων σημαντικών κρυπτονομισμάτων, όπως το Ethereum και το Solana, σημείωσε επίσης απότομη πτώση.

Δύο άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, η Tether και η Circle, δήλωσαν ότι έχουν επίσης παγώσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων ως αντίδραση στην πιθανή παραβίαση ασφάλειας της Binance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Jeremy Allaire, δήλωσε ότι η εταιρεία του «παρακολουθεί στενά τις αναφορές για πιθανή παραβίαση ασφάλειας που αφορά τη Binance» και ότι η εταιρεία του έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 800 εκατ. δολαρίων που συνδέονται με το περιστατικό.

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