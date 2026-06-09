Νέα μελέτη: Γιατί η συναλλαγή με Bitcoin καταστρέφει το περιβάλλον

Snapshot Μία συναλλαγή στο δίκτυο Bitcoin παράγει κατά μέσο όρο 486 κιλά εκπομπών CO2.

Το μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα του Bitcoin προέρχεται από την ενεργοβόρα εξόρυξη μέσω επιβεβαίωσης συναλλαγών με Proof

of

Work.

Η συναλλαγή στο δίκτυο Ethereum εκπέμπει περίπου 0,003 κιλά CO2, πολύ λιγότερο από το Bitcoin και ορισμένα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών.

Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του Ethereum οφείλεται στη χρήση του αλγορίθμου Proof

of

Stake, που δεν απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

Η μελέτη διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Λουκέρνης σε συνεργασία με την Swiss Economics, κατόπιν αιτήματος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Μία συναλλαγή στο blockchain Bitcoin παράγει κατά μέσο όρο 486 κιλά CO2.

Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Λουκέρνης, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Swiss Economics, κατόπιν αιτήματος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το αποτύπωμα άνθρακα ενός κρυπτονομίσματος εξαρτάται σημαντικά από τον μηχανισμό επιβεβαίωσης συναλλαγών που χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση του Bitcoin, σημαντική κατανάλωση ενέργειας συνδέεται με την εξόρυξη, όπου χιλιάδες υπολογιστικές συσκευές σε όλο τον κόσμο λύνουν ταυτόχρονα πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα για να προσθέσουν νέα μπλοκ στο δίκτυο.

Συγκριτικά, μια μεμονωμένη συναλλαγή στο δίκτυο Ethereum εκπέμπει μόνο περίπου 0,003 kg CO2. Αυτό είναι ακόμη λιγότερο από ορισμένα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του PayPal.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του Ethereum οφείλεται στη μετάβαση του δικτύου στον αλγόριθμο Proof-of-Stake, ο οποίος δεν απαιτεί υπολογιστική ισχύ μεγάλης κλίμακας, σε αντίθεση με το Bitcoin.

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