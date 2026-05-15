Άνδρας κλειδώθηκε έξω από Bitcoin wallet αξίας 400.000 δολαρίων - To AI του βρήκε τον κωδικό!

Ένας άνδρας κατάφερε να ανακτήσει την πρόσβαση σε πορτοφόλι Bitcoin αξίας περίπου 400.000 δολαρίων χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού παρέμεινε αποκλεισμένος από αυτό για περισσότερο από μία δεκαετία επειδή άλλαξε τον «προφανή» κωδικό ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Ο κάτοχος των crypto, που δημοσιεύει στο διαδίκτυο ως @cprkrn, είπε ότι αγόρασε 5 Bitcoin το 2013 πληρώνοντας περίπου 250 δολάρια για το καθένα, πριν κλειδωθεί κατά λάθος έξω από το wallet.

Εκείνη την εποχή, το Bitcoin άξιζε μόνο ένα μικρό κλάσμα της σημερινής του τιμής. Όμως τώρα που η αξία του έχει φτάσει περίπου στα 79.622 δολάρια, το ξεχασμένο πορτοφόλι κατέληξε να αξίζει σχεδόν 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν όταν άλλαξε τον κωδικό πρόσβασης του wallet ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών στο κολέγιο — και αμέσως μετά ξέχασε ποιον κωδικό είχε βάλει.

Μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να ξαναμπεί στον λογαριασμό, τελικά στράφηκε στο AI assistant Claude της Anthropic ως «ύστατη προσπάθεια».

Μοιραζόμενος την ιστορία στο X, έγραψε: «Δοκίμασα κάτι σαν 7 τρισεκατομμύρια κωδικούς λολ.

»Βρήκα πριν από μερικές εβδομάδες αυτό το παλιό mnemonic που τελικά ήταν ο παλιός κωδικός πριν τον αλλάξω. Νόμιζα ότι ήμουν τελειωμένος.

»Σε μια τελευταία προσπάθεια, ανέβασα ολόκληρο τον υπολογιστή που είχα στο κολέγιο στο Claude. Βρήκε ένα ΠΑΛΙΟ αρχείο wallet που το mnemonic κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει.

»Ήμουν κλειδωμένος έξω για πάνω από 11 χρόνια επειδή βρισκόμουν υπό την επήρεια ουσιών και άλλαξα τον κωδικό. Τα είχα αγοράσει 250 δολάρια το καθένα λολ».

Screenshots που δημοσίευσε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν το Claude να αναλύει παλιά αρχεία ανάκτησης και να χρησιμοποιεί εργαλεία αποκατάστασης wallet, πριν τελικά αποκρυπτογραφήσει το πορτοφόλι.

Ένα από τα μηνύματα που εμφανίζονταν στην οθόνη έγραφε: «ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ!!! Τα 5 BTC είναι δικά σου!»

Ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα «δώσει στο παιδί του» το όνομα του CEO της Anthropic, Dario Amodei, για να γιορτάσει.

Για να αποδείξει ότι το Bitcoin πράγματι παρέμενε ανέγγιχτο για χρόνια, ο χρήστης μοιράστηκε επίσης μια παλαιότερη ανάρτηση από το 2023, η οποία περιλάμβανε τη διεύθυνση του wallet και έδειχνε ότι το υπόλοιπο των 5 BTC παρέμενε ανενεργό πολύ πριν από την ανάκτηση.

Η ιστορία έγινε viral στο διαδίκτυο, καθώς πολλοί αντέδρασαν τόσο στο ποσό των χρημάτων που ανακτήθηκαν όσο και στον αλλόκοτο τρόπο με τον οποίο συνέβη.

Παρότι κάποιοι αρχικά πίστεψαν ότι η AI «χάκαρε» το wallet, ειδικοί εξηγούν ότι το Claude πιθανότατα βοήθησε στην οργάνωση και ανάλυση παλιών κρυπτογραφημένων αρχείων wallet, recovery phrases και ξεχασμένων δεδομένων πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να το κάνει ένας άνθρωπος χειροκίνητα.

Τα χαμένα Bitcoin wallets έχουν γίνει όλο και πιο συνηθισμένα με τα χρόνια, επειδή τα crypto δεν λειτουργούν όπως ένας συνηθισμένος τραπεζικός λογαριασμός.

Αν κάποιος ξεχάσει τον κωδικό ενός wallet ή χάσει το recovery phrase, συνήθως δεν υπάρχει επιλογή επαναφοράς κωδικού — κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα μπορεί ουσιαστικά να χαθούν για πάντα.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι εκατομμύρια Bitcoin ενδέχεται ήδη να έχουν χαθεί οριστικά λόγω ξεχασμένων κωδικών, κατεστραμμένων σκληρών δίσκων και εγκαταλελειμμένων wallets.