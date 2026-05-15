Άνδρας κλειδώθηκε έξω από Bitcoin wallet αξίας 400.000 δολαρίων - To AI του βρήκε τον κωδικό!

Ο κάτοχος των crypto, που δημοσιεύει στο διαδίκτυο ως @cprkrn, είπε ότι αγόρασε 5 Bitcoin το 2013 πληρώνοντας περίπου 250 δολάρια για το καθένα, πριν κλειδωθεί κατά λάθος έξω από το wallet

Δημήτρης Δρίζος

Άνδρας κλειδώθηκε έξω από Bitcoin wallet αξίας 400.000 δολαρίων - To AI του βρήκε τον κωδικό!
Unsplash
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνδρας κατάφερε να ανακτήσει την πρόσβαση σε πορτοφόλι Bitcoin αξίας περίπου 400.000 δολαρίων χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού παρέμεινε αποκλεισμένος από αυτό για περισσότερο από μία δεκαετία επειδή άλλαξε τον «προφανή» κωδικό ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Ο κάτοχος των crypto, που δημοσιεύει στο διαδίκτυο ως @cprkrn, είπε ότι αγόρασε 5 Bitcoin το 2013 πληρώνοντας περίπου 250 δολάρια για το καθένα, πριν κλειδωθεί κατά λάθος έξω από το wallet.

Εκείνη την εποχή, το Bitcoin άξιζε μόνο ένα μικρό κλάσμα της σημερινής του τιμής. Όμως τώρα που η αξία του έχει φτάσει περίπου στα 79.622 δολάρια, το ξεχασμένο πορτοφόλι κατέληξε να αξίζει σχεδόν 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν όταν άλλαξε τον κωδικό πρόσβασης του wallet ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών στο κολέγιο — και αμέσως μετά ξέχασε ποιον κωδικό είχε βάλει.

Μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να ξαναμπεί στον λογαριασμό, τελικά στράφηκε στο AI assistant Claude της Anthropic ως «ύστατη προσπάθεια».

1778817662007-223662619-clipboard05-15-202601.jpg

Μοιραζόμενος την ιστορία στο X, έγραψε: «Δοκίμασα κάτι σαν 7 τρισεκατομμύρια κωδικούς λολ.

»Βρήκα πριν από μερικές εβδομάδες αυτό το παλιό mnemonic που τελικά ήταν ο παλιός κωδικός πριν τον αλλάξω. Νόμιζα ότι ήμουν τελειωμένος.

»Σε μια τελευταία προσπάθεια, ανέβασα ολόκληρο τον υπολογιστή που είχα στο κολέγιο στο Claude. Βρήκε ένα ΠΑΛΙΟ αρχείο wallet που το mnemonic κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει.

»Ήμουν κλειδωμένος έξω για πάνω από 11 χρόνια επειδή βρισκόμουν υπό την επήρεια ουσιών και άλλαξα τον κωδικό. Τα είχα αγοράσει 250 δολάρια το καθένα λολ».

Screenshots που δημοσίευσε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν το Claude να αναλύει παλιά αρχεία ανάκτησης και να χρησιμοποιεί εργαλεία αποκατάστασης wallet, πριν τελικά αποκρυπτογραφήσει το πορτοφόλι.

Ένα από τα μηνύματα που εμφανίζονταν στην οθόνη έγραφε: «ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ!!! Τα 5 BTC είναι δικά σου!»

Ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα «δώσει στο παιδί του» το όνομα του CEO της Anthropic, Dario Amodei, για να γιορτάσει.

Για να αποδείξει ότι το Bitcoin πράγματι παρέμενε ανέγγιχτο για χρόνια, ο χρήστης μοιράστηκε επίσης μια παλαιότερη ανάρτηση από το 2023, η οποία περιλάμβανε τη διεύθυνση του wallet και έδειχνε ότι το υπόλοιπο των 5 BTC παρέμενε ανενεργό πολύ πριν από την ανάκτηση.

Η ιστορία έγινε viral στο διαδίκτυο, καθώς πολλοί αντέδρασαν τόσο στο ποσό των χρημάτων που ανακτήθηκαν όσο και στον αλλόκοτο τρόπο με τον οποίο συνέβη.

Παρότι κάποιοι αρχικά πίστεψαν ότι η AI «χάκαρε» το wallet, ειδικοί εξηγούν ότι το Claude πιθανότατα βοήθησε στην οργάνωση και ανάλυση παλιών κρυπτογραφημένων αρχείων wallet, recovery phrases και ξεχασμένων δεδομένων πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να το κάνει ένας άνθρωπος χειροκίνητα.

Τα χαμένα Bitcoin wallets έχουν γίνει όλο και πιο συνηθισμένα με τα χρόνια, επειδή τα crypto δεν λειτουργούν όπως ένας συνηθισμένος τραπεζικός λογαριασμός.

Αν κάποιος ξεχάσει τον κωδικό ενός wallet ή χάσει το recovery phrase, συνήθως δεν υπάρχει επιλογή επαναφοράς κωδικού — κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα μπορεί ουσιαστικά να χαθούν για πάντα.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι εκατομμύρια Bitcoin ενδέχεται ήδη να έχουν χαθεί οριστικά λόγω ξεχασμένων κωδικών, κατεστραμμένων σκληρών δίσκων και εγκαταλελειμμένων wallets.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JCB Hydromax: Το υδρογονοκίνητο θηρίο των 1.579 ίππων θέλει να σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Λήγει η ημερομηνία για τις αιτήσεις - Πώς θα πάρετε το voucher των 150 ευρώ

07:49LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό – 6ος ο Akylas

07:49ΜΑΝΤΕΙΟ

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Πρόεδρος Σι, Στο μενού και η Nvidia, Τα μισά τα έχω φέρει λέει ο Ανδρουλάκης

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα

07:42LIFESTYLE

Οδύσσεια: Πόσα λεφτά θα δώσει το ελληνικό κράτος για την ταινία που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (15/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με το «καλημέρα» στο... κόκκινο ο Κηφισός - Πού υπάρχουν προβλήματα

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Βιταμίνη D: Πρέπει να την παίρνετε με το φαγητό ή με άδειο στομάχι;

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Αποσύρονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω βανδαλισμών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ολονύχτιος καταιγισμός αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social έχει όνομα: Νάταλι Χαρπ

07:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για το El Niño - Φόβοι για μεγάλη έξαρσή του μέσα στον Ιούλιου

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το σπίτι και ο «ολικός πόλεμος»

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Απατεώνες ξάφρισαν 79χρονο – Υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταίοι στο διαθέσιμο εισόδημα και πρώτοι στην... ακρίβεια - Πώς φτάσαμε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης της Ε.Ε.

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Drone Magura στη Λευκάδα: Ποια είναι η «αόρατη» μονάδα Group 13 που έφτασε ως τη Μεσόγειο

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (15/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Εθνική ασφάλεια, μισθοί και φοροαπαλλαγές στο δρόμο για την τρίτη θητεία

07:01WHAT THE FACT

Άνδρας κλειδώθηκε έξω από Bitcoin wallet αξίας 400.000 δολαρίων - To AI του βρήκε τον κωδικό!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

01:50LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Drone Magura στη Λευκάδα: Ποια είναι η «αόρατη» μονάδα Group 13 που έφτασε ως τη Μεσόγειο

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη – Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικές εξελίξεις: Άνδρας ανακρίνεται ως ύποπτος πως είναι ο serial killer Zodiac

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Βιταμίνη D: Πρέπει να την παίρνετε με το φαγητό ή με άδειο στομάχι;

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: 25 χώρες βάζουν πλώρη για τον τελικό – Ποιοι «απειλούν» τον Akyla

00:21LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Κύπρος στον τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό

07:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για το El Niño - Φόβοι για μεγάλη έξαρσή του μέσα στον Ιούλιου

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ολονύχτιος καταιγισμός αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social έχει όνομα: Νάταλι Χαρπ

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαήμερο αστάθειας με βροχές σε αρκετές περιοχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ