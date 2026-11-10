Χρυσοχοΐδης: «Μέσα σε δύο χρόνια το ελληνικό FBI εξάρθρωσε 200 εγκληματικές οργανώσεις»

Έχουν συλληφθεί πάνω από 2.000 ύποπτοι, επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Χρυσοχοΐδης: «Μέσα σε δύο χρόνια το ελληνικό FBI εξάρθρωσε 200 εγκληματικές οργανώσεις»
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  • Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε σχεδόν 200 εγκληματικές οργανώσεις και συνέλαβε πάνω από 2.000 ύποπτους σε δύο χρόνια λειτουργίας.
  • Συνεχίζεται η καταπολέμηση της διαφθοράς στην αστυνομία με στόχο την αποκάλυψη και τιμωρία των επίορκων.
  • Ανακοινώθηκε η δημιουργία εξειδικευμένου κέντρου για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εγκλήματος και έρευνα σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για τις κλοπές χαλκού.
  • Τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια είναι μεμονωμένα και προωθούνται μέτρα ασφάλειας όπως κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος.
  • Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου θα ολοκληρωθεί κανονικά, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί απεμπόλησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.
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Για το έργο του ελληνικού FBI στα δύο χρόνια λειτουργίας της μονάδας, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας ότι έχουν συλληφθεί πάνω από 2.000 ύποπτοι, έχουν εξαρθρωθεί σχεδόν 200 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν αποδοθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο.

Ο υπουργός, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο MEGA ανέφερε επιπλέον ότι «είναι καθήκον το γεγονός ότι υπάρχει μια τόσο σημαντική, χρήσιμη, ωφέλιμη υπηρεσία για την Ελλάδα, για τους πολίτες, για την κοινωνία, για την οικονομία, για το δίκαιο, για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια τόσο σημαντική, πολύτιμη υπηρεσία που απέκτησε η χώρα πριν από δύο χρόνια, ένα καινούργιο εργαλείο και νομίζω ότι μπορεί μέρα με τη μέρα να υπηρετεί το κράτος δικαίου. Και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι γι’ αυτό, γιατί είναι μια υπηρεσία πολύ άξια, πολύ αποτελεσματική, η οποία να είστε βέβαιοι ότι θα αποδώσει περαιτέρω έργο το επόμενο διάστημα».

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της αστυνομίας, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αναφέρει: «Οι επίορκοι, οι διεφθαρμένοι και όπου υπάρχει διαφθορά είναι δουλειά των υπηρεσιών επίσης, στο πλαίσιο της εξιχνίασης εγκλημάτων, να τους ανακαλύπτουν και να τους φέρουν στη δικαιοσύνη».

Προανήγγειλε τη λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου για το ψηφιακό έγκλημα

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές απάτες, ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε τη λειτουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου για το ψηφιακό έγκλημα, ενώ για τις κλοπές χαλκού εξήγησε ότι η αστυνομία, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ερευνά τόσο τις παράνομες συνδέσεις μεγάλων επιχειρήσεων όσο και τα «σκραπάδικα» για να εντοπιστεί η διαδρομή του κλεμμένου χαλκού. «Έχουμε συστήσει μια αρχή με σημείο αναφοράς το FBI. Συμμετέχουν όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες αλλά και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην υπόθεση αυτή, σε αυτό το κέντρο, στο σημείο αναφοράς. Είμαστε στην αρχή ακόμη. Πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα γιατί τα πράγματα, οι απατεώνες και οι εγκληματίες τρέχουν πιο μπροστά από εμάς και πρέπει να κάνουμε δουλειά για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους».

Για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας είναι πλέον μεμονωμένα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου. «Η αστυνομία δεν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν πρέπει να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Η αστυνομία όταν καλείται πρέπει να μπαίνει στο πανεπιστήμιο, για να διασώσει ζωές, για να αποτρέψει τραυματισμούς, καταστροφές, βανδαλισμούς. Όποιος δικοπραγεί, κλέβει, ληστεύει, κάνει απάτες, σε λίγες μέρες ή βδομάδες συλλαμβάνεται. Αυτό είναι το μότο του τελευταίου καιρού. Άρα λοιπόν, οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να τελειώσουμε με το ζήτημα της προστασίας των πανεπιστημίων. Εννοώ οι κάμερες, τα σχέδια ασφαλείας, η είσοδος η ελεγχόμενη, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω καλωδίου θα ολοκληρωθεί κανονικά

Τέλος, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω καλωδίου, ξεκαθάρισε ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά και απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί απεμπόλησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντάς τις εκτός πραγματικότητας.

«Είναι ένα ζήτημα οικονομικό από τη μια πλευρά ενεργειακό, αλλά και θέμα ασφάλειας και ενεργειακό. Και αυτό θα το κάνουμε. Τα υπόλοιπα όλα που ακούγονται περί παραχωρήσεων, ό,τι μπορεί να ακούσει κανείς, θα μπορούσε να είναι κάτι κρυφό; Όταν υπάρχει απέναντι μια χώρα η οποία ισχυρίζεται ότι αυτά είναι δικά της, ότι διεκδικεί εκεί δικαιώματα; Και θα έλεγε ότι ενδεχομένως ότι εμείς το κάναμε αυτό και πήραμε την άδειά τους, ότι εν πάση περιπτώσει το έκαναν κατόπιν δικού του νεύματος, είτε ισχυρού είτε όχι και μας επέτρεψαν να βάλουμε το καλώδιο; Σοβαρά; Δηλαδή αυτό είναι κρυφό; Και θα μείνει κρυφό αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι στο πλαίσιο της διπλωματίας, των διμερών σχέσεων ή των τριμερών σχέσεων με τη Γαλλία; Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση; Δεν το κατάλαβα ποτέ πραγματικά. Νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση για να γίνεται. Γίνεται μια συζήτηση ενώ υπάρχουν άλλα προβλήματα που θα μπορούσε η αντιπολίτευση να ασχοληθεί και να κρίνει την κυβέρνηση», είπε.

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