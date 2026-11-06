Χρυσοχοΐδης για «Παιδική Χαρά»: Έρχονται έρευνες για νέες ΜΚΟ

Snapshot Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι θα γίνουν νέες έρευνες για ΜΚΟ, στον απόηχο της υπόθεσης «Παιδική Χαρά».

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ κατηγορείται για εκμετάλλευση δωρεών που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

Ο Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι ΜΚΟ έχουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο, αλλά πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο.

Οι αρχές θα συνεχίσουν τις έρευνες για την αντιμετώπιση παρόμοιων παράνομων φαινομένων και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας που υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, συνέπεια πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μέλη της οποίας ιδιοποιούνταν δωρεές για άρρωστα παιδιά.

Υπογράμμισε, δε, ότι «κάθε παραβατική συμπεριφορά, από όπου και αν προέρχεται, τίθεται στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών».

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών με σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, καμία ιδιότητα, κανένας θεσμός και καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Ακολουθούν κι άλλες έρευνες»

Για το λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε, δεν σταματούν εδώ οι έρευνες, «αντίθετα προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθούν κι άλλες παρόμοιες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της ΜΚΟ που έφερε στο «φως» η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι η πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα «ανέδειξε πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, «οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας ερανικές δράσεις και συγκεντρώνοντας δωρεές, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων, που προορίζονταν για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δεν κατέληγε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκε», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχοντας δίπλα του τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αστυνομικό διευθυντή Αριστείδη Μίντζα.

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