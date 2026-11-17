Το συνέδριο διοργάνωσαν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, και υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Τόσο η πλούσια και επίκαιρη θεματολογία του συνεδρίου, όσο και οι εξαιρετικοί ομιλητές, διακεκριμένοι επιστήμονες στον χώρο της Υγείας και της αγοράς του φαρμάκου, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του συνεδρίου.

Φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείων από όλη τη χώρα, στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων, πρόεδροι και μέλη Φαρμακευτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών, καθώς και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου.

Τους παραβρισκόμενους καλωσόρισε στην έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος του Φ.Σ. Καρδίτσας Δημήτριος Γαγάτσης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Αιδεσιμότατος Πατήρ Νικόλαος ως εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεου, η βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Ασημίνα Σκόνδρα, ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλης Σπάνιας, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας Θωμάς Σίμος, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου Παύλος Σταμόπουλος, ο Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ Σεραφείμ Ζήκας, η Πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου Δώρα Μανωλάκου, ο εκπρόσωπος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων Χρήστος Φασούλας, καθώς και οι Πρόεδροι των συνδιοργανωτών φαρμακευτικών Συλλόγων κ.κ. Αθανάσιος Κουτσούκης, Πρόεδρος Φ.Σ. Λάρισας, Γιώργος Βογιατζής, Πρόεδρος Φ.Σ. Μαγνησίας, και Βανέσσα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος του Φ.Σ. Τρικάλων.

Γραπτό χαιρετισμό απέστειλαν ο Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, κ. Δημήτριος Γαγάτσης, ανέφερε ότι «Η επιλογή του τίτλου του φετινού συνεδρίου “Το Φαρμακείο του Αύριο: Καινοτομία, Επιστήμη και Φαρμακευτική Φροντίδα”, δεν είναι τυχαία, καθώς αισθάνομαι ότι το φαρμακείο σήμερα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Καλείται να επιλέξει κατεύθυνση, να χαράξει πορεία, να οραματιστεί και να προγραμματίσει άμεσα το αύριο.

Πώς, όμως, πραγματικά οραματιζόμαστε το Φαρμακείο του Αύριο; Oραματιζόμαστε ένα Φαρμακείο του Αύριο:

το οποίο θα παρέχει στον άνθρωπο Καινοτομία, Επιστήμη και Φαρμακευτική Φροντίδα, εναρμονισμένο πάντα με το γεωπολιτικό - οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται.

με πιο ανθρώπινο ωράριο λειτουργίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

με λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων, ούτως ώστε ο πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση στο φάρμακο.

με καλύτερη βιωσιμότητα, η οποία θα προσφέρει καλύτερη ανταποδοτικότητα προς τον ασθενή και την κοινωνία εν γένη».

Τέλος, σημαντική ήταν η πρωτοβουλία των τεσσάρων φαρμακευτικών συλλόγων της Θεσσαλίας να προχωρήσουν, στο πλαίσιο του συνεδρίου, στο παρακάτω ψήφισμα.

Ψήφισμα συνεδρίου

Ζητούμε να θεσπιστεί, κατόπιν ειδικής νομικής και οικονομικής τεκμηρίωσης, Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για τη διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης σε φαρμακευτικής φροντίδα στις απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές της χώρας, με σαφείς υποχρεώσεις ανάθεσης, αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και διαφανή μηχανισμό αποζημίωσης, συμβατό με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του 12ου Πανθεσσαλικού Φαρμακευτικού Συνεδρίου, αυτό περιλάμβανε:

- Στρογγυλά τραπέζια με θέματα:

• «Φάρμακο και φαρμακεία στη νέα εποχή: προκλήσεις και ευκαιρίες» με συντονίστρια την κυρία Μάρθα Φραγκάκη, Αρχισυντάκτρια στο HealthMag.gr & στο περιοδικό MY TEENAGER.

Στο στρογγυλό τραπέζι συμμετείχαν οι κ.κ. Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Βασίλης Πενταφράγκας, εντεταλμένος σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), και Θωμάς Δόκιος, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ).

• «Ο νέος ρόλος του Φαρμακείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Ευρωπαϊκές εξελίξεις και ελληνικά δεδομένα», στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Μανόλης Κατσαράκης, γενικός γραμματέας Δ.Σ. του ΠΦΣ, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Χανίων, Αθανάσιος Γουβάλας, φαρμακοποιός MSc, Pg Dipl, γραμματέας ΙΦΕΕ, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Φθιώτιδας, και Κωνσταντίνος Κάσσανδρος, φαρμακοποιός, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, ψυχολόγος (Bsc), πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής.

- Ενημέρωση για θέματα όπως

• «Το Φαρμακείο του Αύριο: Καινοτομία, Επιστήμη και Φαρμακευτική Φροντίδα» από τους κ.κ. Απόστολο Βαλτά, πρόεδρο Δ.Σ. ΠΦΣ, Σεραφείμ Ζήκα, πρόεδρο Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Α’ αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΠΦΣ, και Ηλία Δημητρέλλο, νομικό σύμβουλο ΠΦΣ.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο κ. Δημήτρης Γαγάτσης, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Καρδίτσας, συμμετείχαν οι κ.κ. Αθανάσιος Κουτσούκης, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Λάρισας, Γιώργος Βογιατζής, πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Σ. Μαγνησίας, και Βανέσσα Λαζαροπούλου, πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Τρικάλων.

• «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Λειτουργία, Οφέλη και Επενδυτικό Πλαίσιο», με ομιλητή τον κ. Μιχάλη Ανθρωπέλο, πρόεδρο Επενδυτικής Επιτροπής ΤΕΑ-ΠΦΣ, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η εισαγωγή και ο σχολιασμός έγιναν από την κυρία Σοφία Κλοκώνη, πρόεδρο Δ.Σ. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, πρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Κορινθίας και αντιπρόσωπος στον ΠΦΣ.

- Ενότητα με θέμα «Η αόρατη πλευρά της φαρμακοθεραπείας: Καταγραφή, πρόσβαση και έλεγχος ΜΥΣΥΦΑ, μη αποζημιούμενα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής στον Φάκελο Υγείας»

Την εισαγωγή στο θέμα έκανε ο κ. Αθανάσιος Κουτσούκης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Μέλος Δ.Σ. Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος και συντόνισε την παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων:

• Συμπληρώματα διατροφής: η «αόρατη» λήψη και οι κίνδυνοι για τη φαρμακοθεραπεία

Ζωή Κοντάκου, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας

• ΜΥΣΥΦΑ και μη αποζημιούμενα φάρμακα: όταν ο Φάκελος Υγείας δεν γνωρίζει ολόκληρη τη φαρμακευτική αγωγή

Παρασκευή Θανάκου, φαρμακοποιός, ταμίας Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας

Στο τέλος της ενότητας ο κ. Κουτσούκης παρουσίασε και τα συμπεράσματά της.

- Ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος:

• «Η υγεία στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Ο φαρμακοποιός, ο άνθρωπος δίπλα σε κάθε ασθενή και πολίτη με επιστημονική καθοδήγηση και αξιόπιστη ενημέρωση» από την κυρία Βανέσσα Λαζαροπούλου, φαρμακοποιό, Magistr (Mgr.) – Master of Pharmacy University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Academic Research Thesis: Metabolic Complications of Psychotropic Medication, πρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Σ. Τρικάλων, και τον κ. Κωνσταντίνο Κάσσανδρο, φαρμακοποιό, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, ψυχολόγος (Bsc), πρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής

• «Νέες προσεγγίσεις θεραπευτικών σκευασμάτων και ανοσοποίησης με βάση βιολογικά μακρομόρια και καινοτόμες φαρμακευτικές τεχνολογίες. Τι αναμένεται στον χώρο των φαρμακείων» από τη Δρα Σοφία Παπαδημητρίου, MPharm/ PhD Chemistry/ Marie Curie Fellow, μέλος Φ.Σ. Μαγνησίας

• «Όταν ένα φάρμακο άλλαξε την Ιατρική: Η στρεπτομυκίνη, η φυματίωση και η γέννηση της τεκμηριωμένης θεραπευτικής» από τον κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, καθηγητή Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας

• «Από την απορρόφηση στο αποτέλεσμα: Η αξία της Σουκροσωμικής B12 τεχνολογίας» από την κυρία Μαρία Αποστολοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ενδοκρινολογική Κλινική και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ)

• «Συμπληρώματα Διατροφής και Βιοδραστικά Συστατικά» από τον Δρα Σταύρο Λαλά, καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• «Ενισχύοντας την Κλινική Αξιολόγηση: Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δερματολογία» από την κυρία Αικατερίνη Κυρίτση, PhD, MSc, φαρμακοποιός, Pharma-Data SA (a Company of Rosemont Pharmaceuticals SA, UK)

• «Στρατηγική πρόληψης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV): Η συμβολή του διδύναμου εμβολίου (RSVPreF)» με προεδρεύοντα τον κ. Διαμαντή Κλημεντίδη, κλινικό φαρμακοποιό, MSc in Clinical Pharmacy, MSc in Aging and Chronic Diseases Management, PhDc in Pharmaceutical Sciences, και ομιλητή τον κ. Εμμανουήλ Μάνο, επεμβατικό πνευμονολόγο

• «Αντιγριπική περίοδος 2026-2027: Νέα δεδομένα, Εμβολιασμός και ο ρόλος του Φαρμακοποιού» από την κυρία Αναστασία Ζώγα, χημικό, MSc, PhD, PV-Medical Affairs manager, Τμήμα Εμβολίων ΒΙΑΝΕΞ

• «Ηγετικές ικανότητες για επιχειρηματική επιτυχία στο σύγχρονο Περιβάλλον» από τον κ. Δημήτρη Μπουραντά, πρύτανη NEW YORK COLLEGE

• «Ο αναβαθμισμένος ρόλος του Φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» από τον κ. Περικλή Γιόβα, MD, PhD, ειδικό παθολόγο, διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Αθηνών, επιστημονικό διευθυντή Karabinis Medical SA

• «Φαρμακεία υπαίθρου: το ασύγκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του δικτύου μας ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» από τον κ. Κώστα Χασανέα, φαρμακοποιό, αντιπρόσωπο Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευβοίας στον ΠΦΣ, μέλος Δ.Σ. ΦΣΕ

• «Λύσεις για το σύγχρονο φαρμακείο: χρηματοδότηση, πληρωμές και στήριξη από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας» από τον κ. Παναγιώτη Τουρναβίτη, διευθύνοντα σύμβουλο Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.