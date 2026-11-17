Ζευγάρι από τη Βρετανία υποστηρίζει ότι χρειάζεται να ζει ουσιαστικά με τον έναν από τους δύο μισθούς του, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά του θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε ιδιωτικό σχολείο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους φτάνει τις 239.000 λίρες.

Ο Μπρετ και η Έβι Κλέι, που ζουν στο Τέλφορντ του Σρόπσαϊρ, ακολουθούν έναν αυστηρό οικονομικό προγραμματισμό, ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα για την εκπαίδευση των δύο παιδιών τους, ηλικίας δύο και πέντε ετών. Στόχος τους είναι να ξεκινήσουν ιδιωτικό σχολείο στα 14 τους χρόνια, ενώ παράλληλα θέλουν να έχουν εξασφαλίσει ένα ποσό που θα τα βοηθήσει αργότερα και κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους.

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