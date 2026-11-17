Εκτός ΣΚΑΪ η Μαρίση Μπαλιούση – Η ανακοίνωση
Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού
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- Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μαρίση Μπαλιούση, Διευθύντρια του skai.gr.
- Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ευχαριστίες προς τη Μαρίση Μπαλιούση και ευχές για επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.
Με μία λιτή ανακοίνωση, την Τρίτη, ο Όμιλος ΣΚΑΪ γνωστοποίησε ότιολοκληρώνεται η συνεργασία του με τη Μαρίση Μπαλιούση, η οποία κατείχε τηθέση της Διευθύντριας του skai.gr.
«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τη Μαρίση Μπαλιούση,Διευθύντρια skai.gr. Ο Όμιλος την ευχαριστεί και της εύχεται καλή επιτυχία σταεπόμενα επαγγελματικά της βήματα», αναφέρεται.
Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν βρεθεί τα άτομα που θα αναλάβουν τη σημαντική αυτή θέση, τα οποία πήραν πρόσφατα μεταγραφή από άλλο Όμιλο.
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