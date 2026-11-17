Snapshot Η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε περιστατικό που της συνέβη σε πασαρέλα όταν ήταν περίπου 19 ετών.

Η Ναόμι Κάμπελ ήταν θυμωμένη και δυσαρεστημένη με τα ρούχα της, γι’ αυτό πήρε τα ρούχα της Καγιά.

Η Βίκυ Καγιά ένιωσε άσχημα γιατί ήθελε να πετύχει και να δείξει σωστά στην επίδειξη, αλλά τελικά φορούσε ρούχα που δεν της ταίριαζαν. Snapshot powered by AI

Για την καριέρα της στο μόντελινγκ, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Βίκυ Καγιά, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο MadWalk26 Vidcast by Three Cents και τη Μαριαγάπη.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν στα χρόνια της επαγγελματικής της πορείας ως μοντέλο θυμάται κάτι που να είχε πάει στραβά, η Βίκυ Καγιά απάντησε διηγούμενη ένα περιστατικό με το supermodel, Ναόμι Κάμπελ.

«Πάνω στην πασαρέλα δεν μου έχει συμβεί κάτι στραβό. Πίσω από την πασαρέλα, όμως, το έχω ξαναπεί αυτό, όταν ήμουν 19 χρονών 18, δεν θυμάμαι, είχα κάνει την επίδειξη του Trussardi στο Μιλάνο. Και τότε είχε έρθει η Ναόμι Κάμπελ που ήταν πάρα πολύ θυμωμένη, δεν ξέρω αν είχε πιει και αλκοόλ, δεν ξέρω τι είχε συμβεί και δεν της άρεσαν τα ρούχα της. Επειδή έτυχε και ήμουν εγώ παραδίπλα, δεν με ήξερε η γυναίκα… πήρε τα δικά μου ρούχα, γιατί της άρεσε αυτό το ρούχο», είπε η Βίκυ Καγιά.

«Εγώ έμεινα σαν τον παπουτσή με ένα πράγμα που ήταν φαρδύ σαν το τσουβάλι», σχολίασε η ίδια.

«Αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα, όχι επειδή μου πήρε τα ρούχα η Ναόμι Κάμπελ, και καλά έκανε γιατί ήταν η ούμπερ σταρ, αλλά επειδή ήθελα τόσο πολύ να πετύχω, να τα κάνω καλά και να βγω σε άλλες επιδείξεις, δεν ήθελα να βγω χάλια», πρόσθεσε η Βίκυ Καγιά.

Όταν η Μαριαγάπη τη ρώτησε τι φόρεσε τελικά σε εκείνη την πασαρέλα, η Βίκυ Καγιά απάντησε «ένα κόκκινο φανελάκι… τεράστιο μου ήταν, γιατί δεν είχα καθόλου στήθος, και μια δερμάτινη φούστα μίντι που μου ήταν και αυτή φαρδιά. Ήμουν λίγο σαν τον παπουτσωμένο γάτο, δεν πειράζει».

«Τότε τα μοντέλα αυτά, ήταν θεότητες. Σταμάταγε η κυκλοφορία στον δρόμο. Ο κόσμος έκλαιγε για να τις δει. Και φυσικά θα πάρει αυτό που θέλει και καλά έκανε και το’ κανε, απλά έτυχε σε μένα», κατέληξε.

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