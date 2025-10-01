Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε καλεσμένη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Το γνωστό μοντέλο – παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αποχώρησή της από το GNTM, αλλά και τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα της.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά, οι δυο τους δεν είχαν σχέσεις τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η ίδια δείχνει να δυσκολεύεται μετά την απώλειά του.

«Από τα 14 που έχω ξεκινήσει να δουλεύω, να βοηθάω την οικογένειά μου, να κερδίζω χρήματα, να τα στέλνω στο σπίτι. Επειδή έκανα όλα αυτά τα πολύ βασικά και ζωτικά θέματα με την υγεία του αδελφού μου, με αφήσανε λίγο ελεύθερη να κάνω αυτό που ήθελα.

Ήταν κάτι το οποίο είχε μια σοβαρότητα που είχε όλη την προσοχή επάνω. Είμαι αυθεντικός άνθρωπος. Πριν ένα χρόνο και κάτι έχασα τον πατέρα μου και δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο», είναι μερικά απ΄όσα εξομολογήθηκε η Βίκυ Καγιά στον Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

