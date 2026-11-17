Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ότι θεατές της ταινίας «The Invite» την ευχαριστούν για το διαζύγιό τους μετά την προβολή της.

Η ταινία προκαλεί συζητήσεις για τις σχέσεις και βοηθά κάποιους να αντιμετωπίσουν προβλήματα ή να πάρουν αποφάσεις για τον χωρισμό.

Το «The Invite», σκηνοθετημένο από την Ολίβια Γουάιλντ, εξερευνά την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων μέσω ενός δραματικού δείπνου μεταξύ δύο ζευγαριών.

Η Πενέλοπε Κρουζ δηλώνει ότι συνεχίζει να μαθαίνει για τις σχέσεις, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια γάμου με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Η Κρουζ και ο Μπαρδέμ γνωρίστηκαν το 1992, παντρεύτηκαν το 2010 και η σχέση τους ξεκίνησε το 2008 κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Vicky Cristina Barcelona». Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη αντίδραση από το κοινό της νέας της ταινίας «The Invite» αποκάλυψε η Πενέλοπε Κρουζ, καθώς, όπως εξομολογήθηκε, ορισμένοι θεατές την ευχαριστούν επειδή αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο αφού παρακολούθησαν την ταινία.

Η Ισπανίδα ηθοποιός μίλησε για τα μηνύματα που λαμβάνει από το κοινό, εξηγώντας ότι η ταινία έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια.

Η 52χρονη ηθοποιός μίλησε αποκλειστικά στο περιοδικό PEOPLE, στο περιθώριο της εκδήλωσης ELLE Women In Hollywood 2026, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όπου ήταν μία από τις τιμώμενες καλεσμένες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία της με την Ολίβια Γουάιλντ, η οποία σκηνοθετεί την ταινία και πρωταγωνιστεί σε αυτήν.

«Κάποιοι άνθρωποι μάς γράφουν ακόμη και για να μας πουν ότι μας ευχαριστούν για το διαζύγιό τους», αποκάλυψε η Κρουζ, αναφερόμενη στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ταινία.

Όπως εξήγησε, το «The Invite» προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις με ειλικρίνεια και μπορεί να ανοίξει συζητήσεις που είναι απαραίτητες. Μάλιστα, όπως ανέφερε, κάποιοι θεατές τής έχουν πει ότι η ταινία τούς βοήθησε να λύσουν ένα πρόβλημα στη σχέση τους, ενώ άλλοι την ευχαριστούν ευθέως επειδή οδηγήθηκαν στον χωρισμό.

https://www.instagram.com/reel/Df1ejedoSnH/

Τι πραγματεύεται η ταινία «The Invite»

Στην ταινία «The Invite», η οποία σκηνοθετείται από την Ολίβια Γουάιλντ, η ίδια και ο Σεθ Ρόγκεν υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι, την Άντζελα και τον Τζο. Οι δυο τους διοργανώνουν ένα δείπνο και προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονές τους από τον επάνω όροφο, την Πίνα και τον Χοκ, τους οποίους υποδύονται η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, ο γάμος του Τζο και της Άντζελα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Όταν προσκαλούν τους αινιγματικούς γείτονές τους σε ένα δείπνο, η βραδιά παίρνει απρόβλεπτη τροπή.

Το ερώτημα που θέτει η ταινία είναι αν η συγκεκριμένη συνάντηση θα αναζωπυρώσει τη σπίθα στη σχέση τους ή αν θα γίνει η αφορμή για να καταρρεύσει οριστικά ο γάμος τους.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Κρουζ, η Γουάιλντ και ο Ρόγκεν είχαν μιλήσει στο PEOPLE για τον τρόπο με τον οποίο η ταινία εξερευνά την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

«Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Είναι αδύνατο –εντάξει, όχι αδύνατο, αλλά μερικές φορές μοιάζει αδύνατο– να διατηρήσεις μια σχέση με έναν άνθρωπο για πάρα πολύ καιρό, αν δεν κάνεις αυτές τις δύσκολες συζητήσεις, στις οποίες αναφέρεται πραγματικά η ταινία», είχε πει η Ολίβια Γουάιλντ.

Η Πενέλοπε Κρουζ για τον γάμο της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ

Από την πλευρά της, η Πενέλοπε Κρουζ παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να μαθαίνει πράγματα για τις σχέσεις, ακόμη και έπειτα από πολλά χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Χαβιέρ Μπαρδέμ.

«Νιώθω ότι εξακολουθώ να μαθαίνω. Είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια, οπότε γνωρίζω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει, όμως, κάποια μέρα που φτάνεις πραγματικά στο σημείο να γνωρίσεις τον εαυτό σου; Όχι. Επομένως, το ίδιο ισχύει και για τον σύντροφό σου», είχε αναφέρει.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ σε γυρίσματα το 1992.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ παντρεύτηκαν το 2010. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1992, στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón», ωστόσο η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν συναντήθηκαν ξανά μέσα από την ταινία «Vicky Cristina Barcelona», το 2008.

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