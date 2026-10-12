Η αγκαλιά της Σακίρα με την Πενέλοπε Κρουζ που έγινε viral - Μια φιλία που κρατάει χρόνια

Οι δύο σταρ συναντήθηκαν στη Μαδρίτη, με τις κοινές φωτογραφίες τους να μαρτυρούν τη μακρόχρονη φιλία τους, που κρατά τουλάχιστον από το 2007

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Η αγκαλιά της Σακίρα με την Πενέλοπε Κρουζ που έγινε viral - Μια φιλία που κρατάει χρόνια
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  • Η Σακίρα και η Πενέλοπε Κρουζ συναντήθηκαν στη Μαδρίτη, επιβεβαιώνοντας τη φιλία τους που διαρκεί τουλάχιστον από το 2007.
  • Η συνάντηση συνοδεύτηκε από μια ζεστή αγκαλιά και κοινές φωτογραφίες που δείχνουν τη χαρά τους για την επανένωση.
  • Η Πενέλοπε Κρουζ παρευρέθηκε στη συναυλία της Σακίρα μαζί με την αδελφή της, Μόνικα Κρουζ, καθώς και άλλους γνωστούς καλλιτέχνες και σχεδιαστές.
  • Η βραδιά είχε προσωπικό χαρακτήρα για τη Σακίρα, καθώς συνδύασε τη μουσική με μια σημαντική φιλική στιγμή.
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Μια τρυφερή στιγμή με μια φίλη από τα παλιά μοιράστηκε η Σακίρα στη Μαδρίτη, όπου η Πενέλοπε Κρουζ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες της περιοδείας της «Las mujeres ya no lloran». Οι δύο γυναίκες έχουν συνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια με μια φιλία που έχει αποτυπωθεί και σε κοινές φωτογραφίες τους από το 2007.

Η συνάντησή τους στη Μαδρίτη συνοδεύτηκε από μια ζεστή αγκαλιά, με τις δύο σταρ να δείχνουν τη χαρά τους που βρέθηκαν ξανά μαζί.

Η Πενέλοπε Κρουζ δεν ήταν μόνη της στη συναυλία, καθώς μαζί της βρέθηκαν και η αδελφή της, Μόνικα Κρουζ, ο ηθοποιός Μιγκέλ Άνχελ Μουνιόθ και η σχεδιάστρια Αγκάθα Ρουίθ ντε λα Πράδα.

Η βραδιά είχε μια προσωπική νότα για τη Σακίρα, που πέρα από τη μουσική και τη συνάντηση με χιλιάδες θαυμαστές της, είχε την ευκαιρία να αγκαλιάσει ξανά μια φίλη με την οποία τη συνδέουν χρόνια κοινής πορείας.

https://www.instagram.com/reel/DeY1LOMuLNP/

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