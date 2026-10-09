Πενέλοπε Κρουζ: Με γραβάτα και μπερέ ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

Snapshot Η Πενέλοπε Κρουζ εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με ένα μαύρο κοστούμι Ralph Lauren που συνδύαζε κλασική κομψότητα και βρετανικές στιλιστικές αναφορές.

Η ηθοποιός παρευρέθηκε στην παρουσίαση της ταινίας «La bola negra», σκηνοθετημένης από τους Χαβιέ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι.

Το σύνολο της περιλάμβανε σακάκι αυστηρής γραμμής, φαρδιά παντελόνια, καρό πουκάμισο με γραβάτα και μαύρο μπερέ.

Η εμφάνισή της έδωσε μια μοντέρνα εκδοχή στο κλασικό μαύρο κοστούμι, συνδυάζοντας ανδρική ραπτική με ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Με ένα ξεχωριστό σύνολο του Ralph Lauren, που συνδύαζε την κλασική κομψότητα με βρετανικές στιλιστικές αναφορές, εμφανίστηκε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI London Film Festival).

Η Ισπανίδα ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της νέας ταινίας «La bola negra», σε σκηνοθεσία των Χαβιέ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστών ως Los Javis. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι συμπρωταγωνιστές της, Guitarricadelafuente και Μιγκέλ Μπερναρντέου, οι οποίοι συμμετέχουν σε μία από τις πολυαναμενόμενες ισπανικές κινηματογραφικές παραγωγές της σεζόν.

Η Πενέλοπε Κρουζ επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με σακάκι σε αυστηρή γραμμή και παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια, το οποίο συνδύασε με καρό πουκάμισο και γραβάτα στο ίδιο μοτίβο. Τα γυρισμένα μανίκια, με το καρό ύφασμα να παραμένει ορατό, καθώς και ο μαύρος μπερές ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά με βρετανικές επιρροές.

Με την επιλογή της, η ηθοποιός έδωσε τη δική της εκδοχή στο κλασικό μαύρο κοστούμι, συνδυάζοντας την αυστηρότητα της ανδρικής ραπτικής με ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ανέδειξαν τον χαρακτήρα του συνόλου.

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