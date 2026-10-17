Αμερικανός γερουσιαστής: «Για το Κυπριακό ευθύνονται η Τουρκία και ο Ερντογάν»

Snapshot Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ κατηγορεί αποκλειστικά την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Κυπριακό και την παραβίαση της κυριαρχίας της Κύπρου.

Ο Σκοτ αναφέρει ότι η Κύπρος είναι κυρίαρχο κράτος και σύμμαχος των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ελλάδας, και ζητά την επανένωση της χώρας χωρίς νεκρή ζώνη.

Υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, παρά τη μέλος της στο ΝΑΤΟ, δεν συμπεριφέρεται ως σύμμαχος και καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί τα κυρίαρχα κράτη.

Οι δηλώσεις του Σκοτ είναι πιο αυστηρές από αυτές του Αμερικανού πρέσβη στη Λευκωσία, που υποστηρίζει λύση υπό τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει θετική στάση απέναντι σε τέσσερα σημεία που θέτει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Snapshot powered by AI

«Είναι εισβολή. Είναι παραβίαση της κυριαρχίας της Κύπρου», δήλωσε ο Ρικ Σκοτ μετά την περιήγησή του στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.

Για το Κυπριακό «ευθύνονται εξ ολοκλήρου η Τουρκία» και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο και περιηγήθηκε στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.

«Όλα αυτά οφείλονται στην Τουρκία και στον Ερντογάν. Η Κύπρος είναι ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο κράτος, και μάλιστα ένας εξαιρετικός σύμμαχος του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Θα μπορούσε να είναι εξαιρετικός σύμμαχος πολλών χωρών», ανέφερε μετά την περιήγησή του.

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουν ο Ερντογάν και η Τουρκία. Να σταματήσουν αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Είναι εισβολή. Είναι παραβίαση της κυριαρχίας της Κύπρου. Θα έπρεπε να είναι μία χώρα, πλήρως ανεξάρτητη. Αφήστε τους ανθρώπους εδώ να κάνουν τις δικές τους επιλογές», τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «υποτίθεται πως ο Ερντογάν θέλει να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλει να είναι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών», υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

«Γιατί δεν συμπεριφέρονται ως σύμμαχοι; Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι. Αντιμετωπίστε τα άλλα κυρίαρχα κράτη με σεβασμό. Αυτό πρέπει να γίνει εδώ. Η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί. Δεν χρειαζόμαστε νεκρή ζώνη. Πρέπει να αφήσουμε τον λαό της Κύπρου να παίρνει τις δικές του αποφάσεις», δήλωσε.

Ο Σκοτ, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα, έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν από την Jerusalem Post ως «ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του Ισραήλ». Με τις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας να έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι η Τουρκία «δεν είναι φίλη μας».

Τον Αύγουστο είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «θα αναγκαστεί» να επαναλάβει τα τακτικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη περιόρισε δραστικά τη ροή πετρελαίου μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης την άνοιξη.

Οι δηλώσεις του Σκοτ για το Κυπριακό είναι πιο αιχμηρές από εκείνες του Αμερικανού πρέσβη στη Λευκωσία, Τζον Μπρέσλοου, τον περασμένο μήνα.

Ο πρέσβης είχε αναφέρει ότι η χώρα του «παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της σε μια λύση της διαίρεσης του νησιού υπό την ηγεσία των Κυπρίων και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών».

Νωρίτερα φέτος, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει «θετικά» τα τέσσερα σημεία που ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν θέτει ως προϋποθέσεις για την ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος Ουλάς Μπαρίς έγραψε ότι το γραφείο του Ερχιουρμάν δέχθηκε τηλεφώνημα τον περασμένο Δεκέμβριο από «έναν από τους πλέον υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε:

«Εκτιμούμε τη μεθοδολογία σας των τεσσάρων σημείων» και «τη βρίσκουμε θετική».

Επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του

Οι τοποθετήσεις του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή δεν περιορίστηκαν στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του στη Γερουσία, αναφέρεται ότι η επίσκεψη στην Κύπρο είχε στόχο, μεταξύ άλλων, την επαναβεβαίωση της στήριξής του στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της «παράνομης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής» και της πολιτικής πίεσης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος ο Σκοτ δήλωσε ότι μια ισχυρή και επανενωμένη Κύπρος θα διευκόλυνε την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και θα ενίσχυε την αντιμετώπιση επιθετικών ενεργειών, αναφερόμενος τόσο στον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ακόμη πιο σαφής ήταν η αναφορά του ότι «το βασικό εμπόδιο στην κυπριακή κυριαρχία αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία» και ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος εάν ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του δεν αρχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως μέλη του ΝΑΤΟ.

Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος

Κατά την παρουσία του στην Κύπρο, ο Ρικ Σκοτ συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη Τζον Μπρέσλοου και τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό.Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάπτυξη υποδομών που συνδέουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την περιοχή.

Ο Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε μετά τη συνάντηση ότι συζητήθηκαν η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων και ο ευρύτερος στρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι δηλώσεις Σκοτ αποκτούν πρόσθετη πολιτική βαρύτητα λόγω της θέσης του στις δύο κρίσιμες επιτροπές της αμερικανικής Γερουσίας που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, αλλά και επειδή διατυπώθηκαν επί κυπριακού εδάφους, με τον ίδιο να έχει μπροστά του τη γραμμή που εξακολουθεί να χωρίζει τη Λευκωσία περισσότερα από 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.

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