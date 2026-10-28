Wall Street: Άνοδος με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη – Άλμα 1,18% για τον Nasdaq

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν σε θετικό έδαφος, με τον Nasdaq να σημειώνει άνοδο 1,18%, λόγω της ανόδου μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Broadcom ανακοίνωσε χρηματοδοτική συμφωνία 63 δισ. δολαρίων για την Anthropic, ενισχύοντας τις μετοχές AI, ενώ η Nvidia και η CoreWeave κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη.

Η General Motors κέρδισε 5,5% μετά την απόφασή της να μεταφέρει τη διαπραγμάτευση της μετοχής της στον Nasdaq, ενώ η Boeing υποχώρησε 10,7% λόγω μεγαλύτερων ζημιών από τις εκτιμήσεις.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην ανακοίνωση της Τετάρτης, με τις αγορές να εστιάζουν στις δηλώσεις για τις μελλοντικές κινήσεις της.

Τα αποτελέσματα Microsoft, Amazon και Alphabet που θα ανακοινωθούν σύντομα θεωρούνται κρίσιμα για την αποτίμηση της κερδοφορίας από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (27/10) sτο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,, στη Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να οδηγεί την άνοδο και τον Nasdaq να ξεχωρίζει, ενόψει των αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και της αυριανής απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 15,99 μονάδες ή 0,03%, κλείνοντας στις 52.377,57 μονάδες.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 45,83 μονάδων ή 0,60%, στις 7.722,60 μονάδες.

Ο Nasdaq κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη της ημέρας, με άνοδο 308,43 μονάδων ή 1,18%, κλείνοντας στις 26.477,81 μονάδες.

Την αγορά στήριξαν κυρίως οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Broadcom ενισχύθηκε περίπου 4%, μετά την ανακοίνωση χρηματοδοτικής συμφωνίας ύψους 63 δισ. δολαρίων που θα διευκολύνει την Anthropic να αποκτήσει πρόσβαση σε επεξεργαστές και υποδομές AI της εταιρείας. Η Nvidia κέρδισε 0,9%, ενώ η CoreWeave σημείωσε άλμα 7,9%.

Στις επιμέρους μετοχές, η General Motors κέρδισε 5,5% μετά την απόφασή της να μεταφέρει τη διαπραγμάτευση της μετοχής της από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στον Nasdaq. Στον αντίποδα, η Boeing βυθίστηκε κατά 10,7%, μετά την ανακοίνωση ζημιών μεγαλύτερων από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Θετικά λειτούργησε και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, ενώ τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, κόντρα στις εκτιμήσεις για νέα επιδείνωση.

Ωστόσο, στον αντίποδα, η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 κινήθηκε πτωτικά, όμως τα κέρδη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ήταν αρκετά για να τραβήξουν τον δείκτη υψηλότερα.

Η σειρά της Fed

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται πλέον στη Fed, η οποία ανακοινώνει την Τετάρτη την απόφασή της για τα επιτόκια. Η αγορά περιμένει ότι η κεντρική τράπεζα θα τα διατηρήσει αμετάβλητα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν για τις επόμενες κινήσεις της.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοινώνουν αποτελέσματα Microsoft, Amazon και Alphabet, με τους επενδυτές να αναζητούν νέες ενδείξεις για το εάν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να μεταφράζονται σε αντίστοιχη κερδοφορία.

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