Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

Snapshot Το επίδομα επιστροφής ενοικίου καταβάλλεται αυτόματα από 25 έως 27 Νοεμβρίου στους δικαιούχους χωρίς να απαιτεί αίτηση.

Φέτος αυξάνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, επεκτείνοντας το πρόγραμμα σε περισσότερους ενοικιαστές.

Το ποσό επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 των δηλωθέντων ενοικίων και το μέγιστο όριο για κύρια ή φοιτητική κατοικία είναι 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί υπό προϋποθέσεις.

Το τελικό ποσό μπορεί να μειωθεί λόγω ανείσπρακτων ενοικίων, αλλαγών στο ενοίκιο ή κατανομής σε περισσότερους μισθωτές στο ίδιο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση ανά παιδί εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα. Snapshot powered by AI

Καταβάλλεται για δεύτερη χρονιά φέτος το επίδομα επιστροφής ενοικίου σε όλους τους ενοικιαστές, με σκοπό να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από την ακρίβεια.

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων ένα μηνιαίο μίσθωμα για την ενοικίαση σπιτιού και συγκεκριμένα από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή γίνεται αυτόματα, ενώ δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάποια αίτηση, καθώς αντλούνται τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις. Τα χρήματα θα καταβληθούν στον λογαριασμό που είναι καταχωρημένος στα στοιχεία της ΑΑΔΕ και αφορούν τα μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα διευρύνεται φέτος και συμπεριλαμβάνει περισσότερους ενοικιαστές, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Η απόφαση ακολουθεί και την προβλεπόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού που ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Απρίλιο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, ισχύει:

Για τον άγαμο: έως 25.000€ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Για τους έγγαμους ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιπλέον, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας, το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000€ για τον άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 20.000€ για τον/τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Σημειώνεται ότι για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό κριτήριο.

Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία είναι 800€ ετησίως και αυξάνεται κατά 50€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης στα 800€.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντιστοίχως για κάθε γονέα.

Προσοχή στα «ψιλά γράμματα»

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό ποσό που θα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους. Επομένως, χρειάζεται προσοχή στα «ψιλά γράμματα» της ενίσχυσης.

Το ποσό δεν ισούται με ένα ενοίκιο

Η οικονομική ενίσχυση αφορά στο 1/12 του συνόλου των καταβληθέντων ενοικίων εντός του 2025, επομένως για κάποιον που άλλαξε σπίτι ή αυξήθηκε το ενοίκιο που έδινε, η επιστροφή θα γίνει επί του συνόλου των ποσών.

Παράλληλα, εάν εμφανίζονται ανείσπρακτα ενοίκια ή τα δηλωμένα ποσά δεν αντιστοιχούν σε ολόκληρο το μίσθωμα, τότε το ποσό της ενίσχυσης θα εμφανιστεί χαμηλότερο.

Δεν παίρνουν όλοι οι γονείς επιπλέον 50 ευρώ

Η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε παιδί χορηγείται με βάση το ανώτατο όριο της ενίσχυσης, βάσει των πραγματικά δηλωμένων μισθωμάτων και εφαρμοζόμενων κανόνων.

Επομένως δεν είναι δεδομένο ότι θα καταβληθούν τα επιπλέον χρήματα, εάν το συνολικό ποσό πλησιάζει στο ανώτατο όριο.

Συμβόλαιο με περισσότερους μισθωτές

Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται περισσότεροι μισθωτές στο συμβόλαιο, το συνολικό ποσό θα καταμεριστεί σε κάθε πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για τα ζευγάρια που αναγράφονται από κοινού στο μισθωτήριο.

Σημειώνεται ότι μπορούν να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία το ακριβές ποσό που κατέβαλλε ο κάθε ενοικιαστής, προκειμένου να του καταβληθεί το ανάλογο ποσό.