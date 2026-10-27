Υπουργείο Οικονομικών: Αναστέλλονται πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης πληγέντων φυσικών καταστροφών

Snapshot Αναστέλλονται για 12 μήνες όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγέντες από τις πυρκαγιές και πλημμύρες Ιουλίου-Αυγούστου 2026.

Η αναστολή περιλαμβάνει πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, αποβολές, προσωπικές κρατήσεις και αναστολή προθεσμιών για ενδίκων μέσων, εκτός απαιτήσεων διατροφής.

Η απόφαση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες και είναι ενταγμένοι σε κρατική αρωγή ή προγράμματα στεγαστικής συνδρομής.

Η αναστολή εφαρμόζεται σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Αττικής και Εύβοιας.

Η ημερομηνία έναρξης της αναστολής ορίζεται από την ημερομηνία οριοθέτησης κάθε περιοχής ως πληγείσας. Snapshot powered by AI

Αναστέλλονται για 12 μήνες όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε δανειστές από οφειλέτες των οποίων η κινητή ή ακίνητη περιουσία επλήγη από τις πυρκαγιές και πλημμύρες των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2026.

Πρόκειται για κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’/6417/23.10.2026).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για τους πυρόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς: «Η αναστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, αποβολές και προσωπικές κρατήσεις, καθώς και την αναστολή προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η απόφαση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες στις Περιφερειακές Ενότητες:

Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου,

Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Ως ημερομηνία έναρξης για κάθε περιοχή ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης οριοθέτησής της ως πληγείσας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και της οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του καλοκαιριού».

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