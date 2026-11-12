«Δεν μου έστειλαν καμία κατάσκοπο»: Το σχόλιο Mr Telegram για τον CEO της Nvidia

Γάλλοι, Ρώσοι και Ιρανοί χρήστες αντέδρασαν στα σχόλια του ιδρυτή Telegram

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Δεν μου έστειλαν καμία κατάσκοπο»: Το σχόλιο Mr Telegram για τον CEO της Nvidia
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντουρόφ, σχολίασε καυστικά και υποτιμητικά τις κατηγορίες κατασκοπείας που αφορούν τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μέσω ανάρτησής του στο X.
  • Ο Ντουρόφ υπαινίχθηκε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που δεν ενδιαφέρονται για Ασιάτισσες έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσεγγιστούν από γυναίκες κατασκόπους, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε κριτική για υποβάθμιση των γυναικών διαφορετικών εθνικοτήτων και υποτίμηση σοβαρών κατηγοριών κατασκοπείας που σχετίζονται με εταιρικά μυστικά.
  • Χρήστες επέκριναν τον Ντουρόφ για προσβλητικές αναφορές στις Ιρανές και αμφισβήτησαν τις παρατηρήσεις του σχετικά με τη Ρωσία και τη Γαλλία, με κάποιους να συνδέουν τις δηλώσεις του με θεωρίες συνωμοσίας.
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Μία καυστική ανάρτηση του ιδρυτή του Telegram Πάβελ Ντουρόφ, «δείχνοντας» χωρίς να κατονομάζει τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έφερε μια θύελλα πολυεθνικών αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να τον κατηγορούν ότι υποβαθμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών για κατασκοπεία.

Οι δηλώσεις του Ντοουρόφ, που δημοσιεύτηκαν στο X, ήρθαν εν μέσω αναφορών για τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας κέντρων δεδομένων Megaspeed International με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η σχέση έχει συνδεθεί με εικασίες σχετικά με πιθανή επιχείρηση των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Θέλοντας να σχολιάσει το κατασκοπευτικό θρίλερ, ο δισεκατομμυριούχος υπαινίχθηκε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που δεν έλκονται από Ασιάτισσες έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσεγγιστούν από γυναίκες κατάσκοπους.

Στη συνέχεια, αναρωτήθηκε γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας, της Ρωσίας και του Ιράν δεν είχαν στείλει καμία γυναίκα προς το μέρος του.

«Είναι άδικο που οι διευθύνοντες σύμβουλοι που δεν ενδιαφέρονται για κορίτσια από την Ασία έχουν λιγότερες επιλογές για ραντεβού από τις υπηρεσίες κατασκοπείας. Πού είναι οι Γαλλίδες/Ρωσίδες/Ιρανές «δόλωμα»; Δεν μου έστειλαν ούτε μία κατάσκοπο. Προσπαθούν τουλάχιστον; Η Γαλλία δικαιολογείται — οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων εκεί δεν ενδιαφέρονται για κορίτσια. Όλοι οι άλλοι: προσπαθήστε περισσότερο!», έγραψε ο γεννημένος στη Ρωσία διευθύνων σύμβουλος του Telegram.

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Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη κριτική από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Ντούροφ ότι υποβάθμιζε γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων σε πιθανά ερωτικά αντικείμενα για τις υπηρεσίες πληροφοριών και ότι υποτίμησε σοβαρές κατηγορίες κατασκοπείας που αφορούσαν εταιρικά μυστικά.

Ένας χρήστης χαρακτήρισε την ανάρτηση ως «αμήχανη», ενώ ένας άλλος αμφισβήτησε τις παρατηρήσεις του Ντούροφ σχετικά με τη Ρωσία, γράφοντας: «Συνεργάζεσαι οικειοθελώς με τη ρωσική κυβέρνηση, γιατί να σου στείλουν μια «παγίδα»;»

Ένας άλλος χρήστης διαμαρτυρήθηκε για την αναφορά του στις Ιρανές, λέγοντας: «Πάβελ, μπορείς να κάνεις ό,τι αστεία θέλεις για τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά μην μιλάς έτσι για τις Ιρανές. Αξίζουν σεβασμό και δεν πρέπει να τις υποβιβάζεις σε επιλογές για ραντεβού στα αστεία σου»

Προσοχή ωστόσο προσέλκυσαν και οι δηλώσεις του σχετικά με τη Γαλλία, που ερμηνεύτηκε από ορισμένους χρήστες ως αναφορά σε διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας που στοχεύουν τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν.

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