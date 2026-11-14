Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν 4 σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε δύο χρονικές περιόδους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν 4 σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου, οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια της Γραμμής 2 του Μετρό θα κλείνουν στις 21:40.
  • Η αλλαγή ωραρίου γίνεται λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2, που συνεχίζονται μετά την ολοκλήρωση της Γραμμής 3.
  • Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο τμήμα Σεπόλια - Δάφνη και τώρα γίνονται στο τμήμα Ανθούπολη - Σεπόλια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Η προσωρινή μείωση ωραρίου λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών επιτρέπει την ασφαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτούς τους σταθμούς πρέπει να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με το νέο ωράριο.
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Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, λόγω των εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών. Συγκεκριμένα, τέσσερις σταθμοί θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική ώρα λήξης των δρομολογίων.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε δύο χρονικές περιόδους: από την Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί που θα κλείνουν στις 21:40 είναι οι εξής:

  • Ανθούπολη
  • Περιστέρι
  • Άγιος Αντώνιος
  • Σεπόλια

Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους σταθμούς θα πρέπει να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών

Όπως επισημαίνει η ΣΤΑΣΥ, το πρόγραμμα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στο δίκτυο του Μετρό βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών στη Γραμμή 3, τα συνεργεία συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στη Γραμμή 2.

Οι εργασίες στη συγκεκριμένη γραμμή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα Σεπόλια - Δάφνη και πλέον προχωρούν στο τμήμα Ανθούπολη - Σεπόλια, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για την εκτέλεση των έργων κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των τεσσάρων σταθμών, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών.

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