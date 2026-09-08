Αθήνα: Διπλή βομβιστική επίθεση σε Ομόνοια, Άγιο Παντελεήμονα - «Χτύπησαν» καφετέριες

Snapshot Δύο βομβιστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καφετέριες στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε μισή ώρα.

Οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων με μεταλλικές σχάρες φρεατίου και πέταξαν χειροβομβίδες στο εσωτερικό, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις και σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ομοιότητα στον τρόπο δράσης υποδηλώνει ότι οι ίδιες ομάδες ευθύνονται και για τις δύο επιθέσεις.

Στα σημεία των εκρήξεων έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για συλλογή στοιχείων και έλεγχο των χώρων.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να συνδέονται με προσπάθεια εκβίασης των ιδιοκτητών των καταστημάτων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Αθήνα, καθώς μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας σημειώθηκαν δύο εκρήξεις σε καφετέριες στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:25 στην οδό Αχαρνών 70. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος δράστης έσπασε την τζαμαρία καφετέριας, χρησιμοποιώντας μεταλλική σχάρα φρεατίου, και στη συνέχεια πέταξε στο εσωτερικό εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος φέρεται να ήταν χειροβομβίδα.

Περίπου 30 λεπτά αργότερα, στις 04:55, ακολούθησε δεύτερη έκρηξη στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, στη συμβολή της με την οδό Μηθύμνης.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δράστης φέρεται να ακολούθησε παρόμοια τακτική. Αφού έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος με μεταλλική σχάρα φρεατίου, πέταξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη.

Οι δύο εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές στα καταστήματα.

Η ομοιότητα στον τρόπο δράσης δείχνει τους ίδιους δράστες

Στα σημεία των επιθέσεων έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να ελέγξουν τους χώρους και να συλλέξουν στοιχεία.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή τις ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δύο επιθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους.

Το πιθανότερο σενάριο είναι οι επιθέσεις να σχετίζονται με την Greek Mafia και με την προσπάθεια εκβίασης των ιδιοκτητών των καταστημάτων.

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