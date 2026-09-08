Έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα στην πλατεία Αμερικής

Έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πλατεία Αμερικής στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος πέταξε καπάκι από φρεάτιο στην τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, η οποία εξαρράγη. Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι διεξάγουν έρευνα ώστε να βρεθεί ο λόγος της επίθεσης.