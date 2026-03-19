Πακιστάν: Χριστιανός πατέρας αντιμέτωπος με θανατική ποινή

Ένας Πακιστανός χριστιανός πατέρας, που κατηγορείται βάσει των αυστηρών νόμων περί βλασφημίας της χώρας, αναμένει την ετυμηγορία σε μια υπόθεση που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία και την εκμετάλλευση τέτοιων κατηγοριών από οργανωμένα δίκτυα.

Η δίκη του Ισhtiaq Saleem, ενός 34χρονου χριστιανού εργαζομένου στην καθαριότητα και πατέρα από το Ισλαμαμπάντ, έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Το δικαστήριο ολοκλήρωσε την εξέταση των κατηγοριών εναντίον του, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για τον συγκατηγορούμενό του, Muhammad Umair. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση και αυτών των ακροάσεων.

Ο Saleem συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2022, κατηγορούμενος ότι κατέβασε δήθεν βλάσφημο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης—κάτι που ο ίδιος αρνείται. Αν καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή. Από τη σύλληψή του, έχει παραμείνει υπό κράτηση, ενώ οι αιτήσεις αποφυλάκισής του με εγγύηση έχουν απορριφθεί επανειλημμένα, ακόμη και από το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της εμπλοκής της λεγόμενης «Ομάδας Επιχειρηματικής Εκμετάλλευσης Βλασφημίας» (Blasphemy Business Group)—ενός οργανωμένου δικτύου που φέρεται να κατασκευάζει κατηγορίες βλασφημίας με σκοπό τον εκβιασμό και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν, πάνω από 450 άτομα έχουν στοχοποιηθεί μέσω παρόμοιων πρακτικών, συμβάλλοντας στην αύξηση τέτοιων κατηγοριών τα τελευταία χρόνια.

Το δίκτυο αυτό φέρεται να περιλαμβάνει δικηγόρους και άτομα που συνεργάζονται με τη μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών (FIA), οδηγώντας υποθέσεις στα δικαστήρια. Στην περίπτωση του Saleem, ο βασικός εισαγγελέας, Rao Abdur Rahim, φέρεται να είναι επικεφαλής του εν λόγω δικτύου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

Η διεθνής νομική οργάνωση ADF International στηρίζει την υπεράσπιση του Saleem μέσω συνεργαζόμενων δικηγόρων στο Πακιστάν. Εκπρόσωποί της τονίζουν ότι οι νόμοι περί βλασφημίας δημιουργούν ένα κλίμα βίας και διακρίσεων και ζητούν την κατάργησή τους, καθώς και την άμεση απελευθέρωση του κατηγορουμένου.

Παρά τις δυσκολίες, η υπεράσπιση εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η δίκη ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στο κατηγορητήριο και την κατάχρηση των νόμων για την παρενόχληση θρησκευτικών μειονοτήτων. Ελπίζουν ότι ο Saleem θα αθωωθεί και θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του