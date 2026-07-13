Λίντσεϊ Γκράχαμ: Από τι πέθανε ο γερουσιαστής των ΗΠΑ - Τι ανέφερε ο ιατροδικαστής

Snapshot Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε ξαφνικά στις 13 Ιουλίου σε ηλικία 71 ετών από σύντομη και σπάνια ασθένεια.

Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι ο θάνατος προήλθε από ρήξη ανευρύσματος αορτής και διαχωρισμό αορτής.

Ο Γκράχαμ έπασχε από αρτηριοσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο με αθηρωματικές πλάκες στα τοιχώματα των αρτηριών.

Το πιστοποιητικό θανάτου θα επικαιροποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και μικροσκοπικών εξετάσεων.

Ο Γκράχαμ ήταν στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και είχε ενεργό ρόλο σε διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και θέματα κυρώσεων. Snapshot powered by AI

Η πρώτη εκτίμηση θανάτου του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ δημοσιεύθηκε στα αμερικανικά δίκτυα.

Ο γερουσιαστής έχασε ξαφνικά τη ζωή του το Σάββατο 13 Ιουλίου σε ηλικία 71 ετών, από «σύντομη και σπάνια ασθένεια», όπως εξήγησε η ανακοίνωση του γραφείου του.

Λίγες ώρες μετά δημοσιεύθηκε και μία πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που μεταδόθηκε από τα αμερικανικά δίκτυα, έκανε λόγο για ρήξη ανευρύσματος αορτής.

Τι έδειξε το πόρισμα

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ιατροδικαστή, ο Γκράχαμ είχε αρτηριοσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια πάθηση όπου λιπίδια και χοληστερόλη συσσωρεύονται στα τοιχώματα των αρτηριών δημιουργώντας «αθηρωματικές πλάκες». Η νόσος προκαλεί στένωση ή σκλήρυνση των αγγείων, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο Γκράχαμ υπέστη «διαχωρισμό αορτής».

«Το πιστοποιητικό θανάτου θα παραμείνει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι τοξικολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα επικαιροποιηθεί ώστε να αναφέρει την αιτία θανάτου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στενός συνεργάτης του Τραμπ

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος Axios, το Σάββατο είχαν τηλεφω

Ο Γκράχαμ ήταν στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και είχε αναλάβει πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις για την πλευρά των ΗΠΑ. Μία από αυτές ήταν η λήξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, η οποία αποτέλεσε και το τελευταίο του ταξίδι. νική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, καθώς και για τις επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία που θα έρχονταν μέσω

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Έχω ακόμη να περάσω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να τακτοποιήσω το ζήτημα του Ιράν και να προωθήσω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας» αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα πέθανε.

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