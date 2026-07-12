Πέθανε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκρέιαμ, σε ηλικία 71 ετών

Πέθανε ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος εξελέγη στη Γερουσία το 2003 και υπήρξε στενός πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε το πολιτικό του γραφείο το πρωί της Κυριακής (12/07). Ήταν 71 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Γκρέιαμ «άφησε» την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου «έπειτα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια».

«Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκρέιαμ εκφράζει την εκτίμηση για τις προσευχές και τη στήριξη αυτήν τη στιγμή και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», τονίστηκε στην ανακοίνωση.

Ο Γκρέιαμ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας και διεκδικούσε πέμπτη εξαετή θητεία στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ήταν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μέλη του Σώματος και αποτελούσε σημαντική φωνή των Ρεπουμπλικανών σε θέματα άμυνας και διεθνών υποθέσεων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «καρδιακή ανακοπή» στην κατοικία του Γκρέιαμ στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με ηχητικό υλικό από τον ασύρματο της αστυνομίας που περιήλθε στην κατοχή του NBC.

Ο Γκρέιαμ είχε μόλις επιστρέψει από ταξίδι στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου συναντήθηκε την Παρασκευή (10/07) με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.