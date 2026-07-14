ΗΠΑ: Η αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ αναπληρώνει τη θέση του στη Γερουσία μετά τον αιφνίδιο θάνατό του

Snapshot Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε ξαφνικά στις 13 Ιουλίου από αρτηριοσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Η αδελφή του, Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν, διορίστηκε για να αναπληρώσει τη θέση του στη Γερουσία μέχρι τον Ιανουάριο.

Ο διορισμός της Νορντόουν υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και πραγματοποιήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Χένρι ΜακΜάστερ.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Νότιας Καρολίνας θα διεξαγάγει προκριματικές εκλογές στις 11 Αυγούστου για να επιλέξει τον υποψήφιό του για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η Νορντόουν θα διεκδικήσει το χρίσμα στις επερχόμενες εκλογές. Snapshot powered by AI

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, η αδελφή του Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν, πρόκειται να πάρει τη θέση του.

Η Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν αναμένεται να ορκιστεί εντός της εβδομάδας και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του αδελφού της.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Χένρι ΜακΜάστερ διόρισε την γερουσιάστρια ως αναπληρώτρια στη θέση του πολύτιμου συνεργάτη της κυβέρνησης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει υπέρ αυτής της αντικατάστασης.

Ο 71χρονος γερουσιαστής έχασε ξαφνικά τη ζωή του το Σάββατο 13 Ιουλίου αρτηριοσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Εκλογές στις 11 Αυγούστου

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Νότιας Καρολίνας θα οργανώσει προκριματικές εκλογές στις 11 Αυγούστου για να επιλέξει τον υποψήφιό του για τις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τον θάνατο του Γκράχαμ.

Εάν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί επαναληπτικός γύρος στις 25 του ίδιου μήνα.

Όποιος αναδειχθεί νικητής θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τη Δημοκρατική Άνι Αντριους.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν η Νορντόουν θα επιδιώξει να διεκδικήσει το χρίσμα.

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