Γενική άποψη ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, στις βόρειες ακτές του Περσικού Κόλπου, στο Ασαλουγιέχ του Ιράν.

Η τιμή του ρωσικού πετρελαίου έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Αυτό μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Το δημοσίευμα γράφει ότι η Μόσχα έχει λάβει ένα επιπλέον όφελος από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν: η τιμή του Urals, μιας βασικής ποιότητας πετρελαίου εξαγωγής που χρησιμοποιείται για φορολογικούς υπολογισμούς, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Οκτώβριο του 2023 αυτόν τον μήνα.

Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών θα υπολογίσει τους φόρους για τις πετρελαϊκές εταιρείες για τον Μάιο με βάση τη μέση τιμή του Urals στα 94,87 δολάρια ανά βαρέλι και την ισοτιμία 76,938 ρούβλια ανά δολάριο, σύμφωνα με τη φορολογική υπηρεσία της χώρας. Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 7.300 ρούβλια ανά βαρέλι - 18% υψηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και 60% υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Η εισροή πετροδολαρίων έχει ήδη επιτρέψει στη ρωσική κυβέρνηση να συνεχίσει την αναπλήρωση του κρατικού αποθεματικού ταμείου και να μην μειώσει τις μη προτεραιότητες.

Το Bloomberg σημειώνει ότι ο αντίκτυπος της άνθησης της τιμής του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος αν δεν υπήρχε η ενίσχυση του ρωσικού νομίσματος. Το ρούβλι ενισχύθηκε εν μέσω υψηλών επιτοκίων, μείωσης των εισαγωγών και αυξημένων πωλήσεων ξένου συναλλάγματος από Ρώσους εξαγωγείς χάρη στην άνοδο των παγκόσμιων τιμών των βασικών προϊόντων.

Αυτόν τον μήνα, το ρωσικό νόμισμα έφτασε επίσης στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2023.

