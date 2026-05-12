Οι ΗΠΑ θα δανείσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό τους απόθεμα

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα δανείσει σε ενεργειακές εταιρείες 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για να κατευνάσει τις αγορές που έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Εννέα εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil ,Trafigura και Marathon Petroleum Company δανείστηκαν μόνο περίπου το 58% των 92,5 εκατομμυρίων βαρελιών που το Υπουργείο Ενέργειας είχε προσφέρει τον περασμένο μήνα ως δάνειο από το SPR. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ αυτή την άνοιξη είχε ήδη δανειστεί περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια από το SPR, καθώς επιδιώκει να απελευθερώσει συνολικά 172 εκατομμύρια βαρέλια.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε αυτή τη μεγαλύτερη ποσότητα τον Μάρτιο σε μια συμφωνία με περισσότερες από 30 χώρες στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για την απελευθέρωση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών. Η συμφωνία ήταν μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων που είχαν εκτοξευθεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ένα νευραλγικό σημείο από το οποίο διέρχεται συνήθως κάθε μέρα περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει σημειωθεί ποτέ . Εάν οι διαταραχές εφοδιασμού από τον πόλεμο συνεχιστούν, ο IEA είναι έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον πετρέλαιο από στρατηγικά αποθέματα, δήλωσε ο Μπιρόλ στις 7 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, τα κράτη-μέλη έχουν απελευθερώσει το 20% των διαθέσιμων αποθεμάτων, δήλωσε ο Μπιρόλ.

Οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι διεξάγουν εκστρατεία για να διατηρήσουν μικρές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασαν κατά μέσο όρο τα 4,52 δολάρια το γαλόνι από τη Δευτέρα, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της λέσχης αυτοκινήτων AAA.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δανείζει πετρέλαιο από το SPR σε εταιρείες που θα αποπληρώσουν το δάνειο σε αργό πετρέλαιο, με ασφάλιστρα έως και 24%. Το υπουργείο λέει ότι το σύστημα αυτό θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των αγορών χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Το SPR, που φυλάσσεται σε σπήλαια σε τέσσερις τοποθεσίες στις ακτές του Τέξας και της Λουιζιάνα, περιέχει σήμερα περίπου 384 εκατομμύρια βαρέλια, λιγότερα από αυτά που χρησιμοποιεί ο κόσμος σε τέσσερις ημέρες.