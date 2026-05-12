Οι ΗΠΑ θα δανείσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό τους απόθεμα

Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ σε ενεργειακές εταιρείες στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για τη σταθεροποίηση των αγορών

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οι ΗΠΑ θα δανείσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό τους απόθεμα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα δανείσει σε ενεργειακές εταιρείες 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για να κατευνάσει τις αγορές που έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Εννέα εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil ,Trafigura και Marathon Petroleum Company δανείστηκαν μόνο περίπου το 58% των 92,5 εκατομμυρίων βαρελιών που το Υπουργείο Ενέργειας είχε προσφέρει τον περασμένο μήνα ως δάνειο από το SPR. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ αυτή την άνοιξη είχε ήδη δανειστεί περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια από το SPR, καθώς επιδιώκει να απελευθερώσει συνολικά 172 εκατομμύρια βαρέλια.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε αυτή τη μεγαλύτερη ποσότητα τον Μάρτιο σε μια συμφωνία με περισσότερες από 30 χώρες στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για την απελευθέρωση περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών. Η συμφωνία ήταν μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων που είχαν εκτοξευθεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ένα νευραλγικό σημείο από το οποίο διέρχεται συνήθως κάθε μέρα περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει σημειωθεί ποτέ . Εάν οι διαταραχές εφοδιασμού από τον πόλεμο συνεχιστούν, ο IEA είναι έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον πετρέλαιο από στρατηγικά αποθέματα, δήλωσε ο Μπιρόλ στις 7 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, τα κράτη-μέλη έχουν απελευθερώσει το 20% των διαθέσιμων αποθεμάτων, δήλωσε ο Μπιρόλ.

Οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι διεξάγουν εκστρατεία για να διατηρήσουν μικρές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασαν κατά μέσο όρο τα 4,52 δολάρια το γαλόνι από τη Δευτέρα, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της λέσχης αυτοκινήτων AAA.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δανείζει πετρέλαιο από το SPR σε εταιρείες που θα αποπληρώσουν το δάνειο σε αργό πετρέλαιο, με ασφάλιστρα έως και 24%. Το υπουργείο λέει ότι το σύστημα αυτό θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των αγορών χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Το SPR, που φυλάσσεται σε σπήλαια σε τέσσερις τοποθεσίες στις ακτές του Τέξας και της Λουιζιάνα, περιέχει σήμερα περίπου 384 εκατομμύρια βαρέλια, λιγότερα από αυτά που χρησιμοποιεί ο κόσμος σε τέσσερις ημέρες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη εξοπλίζεται: Το SAFE, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί και η ενόχληση της Γαλλίας με τον μεγάλο γερμανικό στρατό

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 23χρονος ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ατμικές συσκευές κανναβινοειδών

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χτύπησε τη σύζυγό του και της έσπασε το δόντι μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε νόμο για επιβολή θανατικής ποινής και δημόσιες δίκες για τους εμπλεκόμενους στην 7η Οκτωβρίου

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του και τον απείλησε με καραμπίνα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 20χρονος με ροζ κοκαΐνη - Το ναρκωτικό των πάρτι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λάρισα

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Γυναίκα συλλέγει, επισκευάζει και δωρίζει ποδήλατα σε παιδιά

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου για Game 5 με Βαλένθια - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν Final 4 από TV;»

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τη συμμορία των ληστών της Τιθορέας - Τι είπε για όπλα, κυκλοφοριακό και πατίνια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – 588 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο μέρες

08:45ΥΓΕΙΑ

Έτσι θα πετύχετε ύφεση στον διαβήτη τύπου 2

08:34ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο και Αττική οδό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό: Είχε συμπτώματα και οι γιατροί της είπαν πως έχει άγχος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:14TRAVEL

Ποιος ελληνικός προορισμός συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές ταξιδιωτικού οδηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά»: Τα ευρήματα που «δένουν» το θρίλερ με την 28χρονη στην Κρήτη

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό: Είχε συμπτώματα και οι γιατροί της είπαν πως έχει άγχος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

08:04WHAT THE FACT

Μεγάλος βιβλικός ποταμός στερεύει όπως είχε προβλεφθεί στη Βίβλο πριν από τον Αρμαγεδδώνα

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου για Game 5 με Βαλένθια - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν Final 4 από TV;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ