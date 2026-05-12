Ιαπωνική εταιρεία μετατρέπει σε ασπρόμαυρες τις συσκευασίες της, λόγω του πολέμου στο Ιράν!

Ο ιαπωνικός κολοσσός σνακ Calbee ανακοίνωσε ότι θα παράγει προσωρινά ασπρόμαυρες συσκευασίες για ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα του, καθώς η προμήθεια ενός βασικού συστατικού για το μελάνι έχει διακοπεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το προϊόν σε έλλειψη είναι η νάφθα, ένα προϊόν διύλισης πετρελαίου που χρησιμοποιείται συνήθως ως βασικό συστατικό για τα εμπορικά μελάνια, για το οποίο η Ιαπωνία εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές της νάφθας στην Ασία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι νέες συσκευασίες για 14 από τα προϊόντα της, μεταξύ των οποίων πατατάκια, θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στα καταστήματα της Ιαπωνίας από τις 25 Μαΐου, ενώ τόνισε ότι η ποιότητα των προϊόντων δεν θα επηρεαστεί.

Οι συσκευασίες πριν Unsplash

Οι συσκευασίες όπως θα κυκλοφορήσουν στις 25 Μαΐου

Η Calbee ανέφερε σε δήλωσή της ότι η αλλαγή στον σχεδιασμό αποτελεί απάντηση στην «αστάθεια του εφοδιασμού που επηρεάζει τις πρώτες ύλες εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερής προμήθειας των προϊόντων».

Η νέα αυτή αλλαγή είναι μόλις το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς τα προϊόντα καθημερινής χρήσης επηρεάζονται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν προειδοποιήσει ότι οι διαταραχές στην προμήθεια προϊόντων όπως καύσιμα, πλαστικά και ήλιο οδηγούν σε αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις τους.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν διακοπεί.

Οι ασιατικές χώρες έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τις διαταραχές στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για την ενέργεια και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο.

Την 1η Μαΐου, η ιαπωνική εταιρεία τροφίμων Mizkan, η οποία παράγει ένα δημοφιλές σνακ από ζυμωμένη σόγια, ανέστειλε τις πωλήσεις ορισμένων προϊόντων της και αύξησε τις τιμές άλλων λόγω έλλειψης δοχείων από πολυστυρένιο.

Την ίδια ώρα, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota και η Hyundai δήλωσαν ότι τα κέρδη τους έχουν πληγεί λόγω του υψηλότερου κόστους των υλικών και της μείωσης των πωλήσεων.

Σε όλο τον κόσμο, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους και έχουν καθηλώσει ορισμένα αεροσκάφη, μετά την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου.