Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Καμπανάκι» για τα αποθέματα πετρελαίου - «Μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ»

Snapshot Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των απωλειών εφοδιασμού από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις εξαιτίας της αβεβαιότητας για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακατευθύνουν εξαγωγές εκτός των Στενών του Ορμούζ για να μετριάσουν τις απώλειες στην προσφορά.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί σημαντικά λόγω της μείωσης της κατανάλωσης και των προσαρμογών στα διυλιστήρια.

Οι τομείς των πετροχημικών και της αεροπορικής δραστηριότητας επηρεάζονται ιδιαίτερα από την έλλειψη προσφοράς και τις υψηλές τιμές καυσίμων. Snapshot powered by AI

«Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ήδη με ρυθμό ρεκόρ», αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο οποίος σε νέα έκθεσή του δείχνει μία εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα της αγοράς.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει ξεπεράσει τις 10 εβδομάδες σε διάρκεια και οι αυξανόμενες απώλειες εφοδιασμού από τα Στενά του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με πρωτοφανή ρυθμό, εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Διαβάστε την έκθεση ΕΔΩ

Οι τιμές αναφοράς του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις ως αντίδραση στα αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με το North Sea Dated – γνωστό και ως Dated μπρεντ είναι σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση του αργού πετρελαίου- να κατακρημνίζεται από το υψηλό των 144 δολαρίων/βαρέλι κάτω από τα 100 δολάρια/βαρέλι, πριν ανακάμψει εκ νέου. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης του οργανισμού ΗΠΑ και Ιράν παρέμεναν σε αντιπαράθεση σχετικά με μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού και τον τερματισμό του πολέμου, με το North Sea Dated να κυμαίνεται γύρω στα 110 δολάρια/βαρέλι.

«Με την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ να παραμένει περιορισμένη, οι σωρευτικές απώλειες στην προσφορά από τους παραγωγούς του Κόλπου ξεπερνούν ήδη το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, ενώ πάνω από 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παραμένουν μπλοκαρισμένα, κάτι που αποτελεί ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα στην προσφορά», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Ωστόσο, το τρέχον χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι σημαντικά μικρότερο, καθώς η αγορά βρισκόταν ήδη σε πλεόνασμα πριν από την κρίση, ενώ τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στα σήματα της αγοράς, εκτίμησε ο οργανισμός.

Από την πλευρά της προσφοράς, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατάφεραν να ανακατευθύνουν μέρος των εξαγωγών τους προς τερματικούς σταθμούς φόρτωσης εκτός των Στενών του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, αποθέματα από εμπορικές και κρατικές στρατηγικές αποθήκες σε χώρες-καταναλώτριες διοχετεύονται στις αγορές για να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών.

Τα καταγεγραμμένα παγκόσμια αποθέματα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου που βρίσκεται σε πλοία, μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ή 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι παραγωγοί εκτός της Μέσης Ανατολής αύξησαν επίσης την παραγωγή και ανέβασαν τις εξαγωγές σε επίπεδα ρεκόρ ως απάντηση στην κρίση.

Πράγματι, οι προβλέψεις για την αύξηση της προσφοράς από την Αμερική το 2026 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά περισσότερο από 600.000 βαρέλια την ημέρα.

Επιπλέον, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη λεκάνη του Ατλαντικού, που τώρα κατευθύνονται κυρίως προς τις σκληρά πληγείσες αγορές ανατολικά του Σουέζ, έχουν αυξηθεί κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Φεβρουάριο, με αξιοσημείωτη αύξηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Καζακστάν και τη Βενεζουέλα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας έχουν επίσης αυξηθεί, καθώς οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στα διυλιστήριά της έχουν μειώσει την εγχώρια κατανάλωση και οδήγησαν σε υψηλότερες αποστολές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέκαμψαν προσωρινά τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης.

Μειώθηκε η παραγωγή των διυλιστηρίων και η κατανάλωση

Από την πλευρά της ζήτησης, τα διυλιστήρια έχουν μειώσει τη δραστηριότητά τους και έχουν περιορίσει δραστικά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με την Kpler, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης από την Κίνα σημείωσαν τεράστια πτώση κατά 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο.

Σημαντικές μειώσεις στις εισαγωγές παρατηρήθηκαν επίσης στην Ιαπωνία (-1,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα), την Κορέα (-1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα) και την Ινδία (-760 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα). Ωστόσο, ενώ η επιβράδυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας των διυλιστηρίων – κατά περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε ετήσια βάση τον Απρίλιο – έχει προσωρινά αμβλύνει τις εντάσεις στην αγορά αργού πετρελαίου, η έλλειψη προσφοράς επεκτείνεται γρήγορα στις αγορές προϊόντων.

Οι τελικοί καταναλωτές μειώνουν επίσης την κατανάλωση. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται πλέον να συρρικνωθεί κατά 2,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2026 και να μειωθεί κατά 420 χιλ. βαρέλια την ημέρα για το σύνολο του έτους, δηλαδή κατά 1,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα λιγότερο από την πρόβλεψή μας πριν από τη σύγκρουση.

Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες απώλειες παρατηρούνται στον τομέα των πετροχημικών, όπου η διαθεσιμότητα πρώτων υλών γίνεται όλο και πιο περιορισμένη.

Η αεροπορική δραστηριότητα βρίσκεται επίσης πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση της πίεσης στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν μετά τη διακοπή των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Οι υψηλότερες τιμές, το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον και τα μέτρα εξοικονόμησης της ζήτησης θα επιβαρύνουν περαιτέρω την παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης