Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου Βίντεο

Άκρως θετικά σχόλια από τον βρετανικό Τύπο απέσπασε η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, η οποία συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης για τους στρατιώτες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η Ημέρα του Anzac γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου, αφού καθιερώθηκε αρχικά για να σηματοδοτήσει την επέτειο της απόβασης των Συμμαχικών Δυνάμεων την αυγή της 25ης Απριλίου 1915 στη χερσόνησο της Καλλίπολης στην Τουρκία.

Η ημέρα αυτή τιμά τη μνήμη όλων των Αυστραλών και Νεοζηλανδών που έχασαν τη ζωή τους σε πολεμικές συγκρούσεις.

Η Κέιτ Μίντλετον, κατέθεσε στεφάνι και παρέστη στην παρέλαση στο Μνημείο των Πεσόντων στο Γουέστμινστερ, μαζί με τον Ύπατο Αρμοστή της Νέας Ζηλανδίας, Χάμις Κούπερ.

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το Αβαείο του Γουέστμινστερ, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή με βετεράνους, μέλη της βασιλικής οικογένειας και πολιτικούς.

Σε μια συγκινητική στιγμή μετά την τελετή, η Κέιτ Μίντλετον χαιρέτησε δύο μικρά αγόρια και τη μητέρα τους, η οποία υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις. Η πριγκίπισσα τους χαιρέτησε δια χειραψίας και συνομίλησε μαζί τους.

