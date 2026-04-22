Η αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον σε 88χρονο Βρετανό που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε αυτή τη συγκινητική στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ

Newsbomb

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κέιτ Μίντλετον χάρισε μια ζεστή αγκαλιά σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, εκπληρώνοντας την τελευταία επιθυμία της συζύγου του.

Στις 21 Απριλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε αυτή τη συγκινητική στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ (Tony Gledhill) κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρεμπέκα Ίνγκλις (Rebecca English) της Daily Mail σε ανάρτησής της στο Χ, η πριγκίπισσα και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τα χέρια του άλλου, καθώς συνομιλούσαν προτού εκείνη τον αγκαλιάσει.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια, ο Γκλέντχιλ αποκάλυψε στην Κέιτ ότι η σύζυγός του έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ότι, πριν πεθάνει, του είχε ζητήσει να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

«Η Κέιτ αγαπά τις αγκαλιές. Είναι ζεστή, φιλική και χαιρετά όλους με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί. Της βγαίνει φυσικά να συμπεριφέρεται έτσι» είχε αναφέρει στο παρελθόν μία πηγή από το φιλικό περιβάλλον της πριγκίπισσας, στο περιοδικό People.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκλέντχιλ υπηρέτησε στην Μητροπολιτική Αστυνομία και έχει τιμηθεί με τον Σταυρό του Γεωργίου. Πριν από 60 χρόνια, ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Τέρι ΜακΦολ (Terry McFall), καταδίωξαν εγκληματίες που κινούνταν με ταχύτητα αντίθετα σε μονόδρομο και πυροβόλησαν 15 φορές το περιπολικό τους, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Mirror, Ράσελ Τζ. Μάγιερς (Russel J. Meyers).

Το αυτοκίνητο των δραστών φέρεται να προσέκρουσε σε φορτηγό και στη συνέχεια εκείνοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τους συλλάβουν. Τελικά τόσο ο Γκλέντχιλ όσο και ο ΜακΦολ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν παρά τον τραυματισμό τους, μια πράξη για την οποία αργότερα παρασημοφορήθηκαν.

μίντλετον

Ο Γκλέντχιλ ήταν ένας από τους πολλούς προσκεκλημένους που είχε την ευκαιρία να συναντήσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λαμπερή δεξίωση στο Marble Hall του Παλατιού. Για την περίσταση, η Κέιτ επέλεξε ένα κομψό μοβ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με πολύτιμα κοσμήματα από την προσωπική συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το εντυπωσιακό τριπλό μαργαριταρένιο κολιέ, το οποίο είχε φορέσει η μονάρχης στο τελευταίο επίσημο πορτρέτο της.

Στην εκδήλωση, η Μίντλετον πλαισίωσε τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα ‘Αννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τιμώντας τη μνήμη της βασίλισσας η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 96 ετών έχοντας υπηρετήσει το βρετανικό θρόνο για 70 συναπτά έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
