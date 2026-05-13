Κέιτ Μίντλετον: Θερμή υποδοχή των Ιταλών στην πρώτη επίσκεψη μετά τη μάχη με τον καρκίνο - Βίντεο

Ενθουσιασμένη με την πρώτη σόλο επίσκεψή της εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια φέρεται να είναι η πριγκίπισσα της Ουαλίας 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η Κέιτ Μίντλετον στην επίσκεψη της στην Ιταλία. 13 Μαΐου 2026

  • Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποιεί την πρώτη σόλο περιοδεία της μετά από τρία χρόνια λόγω της μάχης της με τον καρκίνο.
  • Η δούκισσα του Σάσσεξ υποδέχθηκε θερμά το κοινό στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, όπου εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία.
  • Η περιοδεία της εστιάζει στην Προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια, μια μέθοδο προσχολικής εκπαίδευσης που βασίζεται στις ανάγκες των παιδιών κάτω των έξι ετών.
  • Η Κέιτ Μίντλετον θα επισκεφθεί νηπιαγωγεία και θα προωθήσει το έργο της για τη βελτίωση της ζωής των μικρών παιδιών μέσω του Βασιλικού Ιδρύματος.
  • Η περιοδεία αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα και την παγκόσμια προώθηση της πρωτοβουλίας της για την πρώιμη παιδική ηλικία.
Μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν στην Ιταλία προκειμένου να υποδεχθούν την δούκισσα του Σάσσεξ, Κέιτ Μίντλετον, η οποία πραγματοποιεί τη πρώτη σόλο επίσκεψη μετά από περισσότερα από τρία χρόνια εξαιτίας της μάχης που έδωσε με τον καρκίνο.

Εκατοντάδες θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν στην Piazza Camillo Prampolini στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια για να υποδεχτούν την Κέιτ Μίντλεον.

Η δούκισσα του Σάσσεξ, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, είναι «γεμάτη ενέργεια, ενθουσιασμένη» και «ανεβάζει στροφές», καθώς επιστρέφει στα βασιλικά της καθήκοντα μετά από μήνες εξαντλητικής θεραπείας κατά του καρκίνου.

Η Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, έγινε δεκτή από τον δήμαρχο της ιαλικής πόλης Ρέτζιο Εμίλια, Μάρκο Μασσάρι, κατά την άφιξή της στο δημαρχείο, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Πηγή ανέφερε στη Daily Mail ανέφερε: «Ανυπομονεί να βρεθεί εδώ, είναι γεμάτη ενέργεια, ενθουσιασμένη και ανυπομονεί να δει την πράξη τη μέθοδο Reggio Emilia και να γνωρίσει τους ανθρώπους εδώ. Πρόκειται για μια παγκόσμια αποστολή».

Ιταλοί που κυμάτιζαν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατούσαν φωτογραφίες της πριγκίπισσας γέμισαν την κεντρική πλατεία της πόλης λίγες ώρες πριν το αεροπλάνο της προσγειωθεί σε ένα κοντινό αεροδρόμιο στις 12:35 μ.μ. τοπική ώρα.
Η Κέιτ Μίντλετον μόλις έφτασε στο σημείο συνομίλησε με παιδιά και παρευρισκόμενους ενώ δεν αρνήθηκε να ποζάρει και για σέλφι.

Αυτό είναι μόνο η αρχή μιας αποστολής που αναμένεται να αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια, στο πλαίσιο του έργου της δούκισσα του Σάσσεξ με τα μικρά παιδιά. Η Κέιτ Μίντλετον επισκέπτεται την Ρέτζιο Εμίλια – μια πόλη στη βόρεια Ιταλία, φημισμένη για την πρωτοποριακή της προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση – για να ενισχύσει τον αγώνα της για τη βελτίωση της ζωής των μικρών παιδιών.

Για δύο ημέρες έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί νηπιαγωγεία όπου ακολουθούν την Προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια – μια μέθοδο διδασκαλίας για παιδιά κάτω των έξι ετών που βασίζεται στις ανάγκες των παιδιών, παρόμοια με τη μέθοδο Μοντεσσόρι.
Όσοι βρίσκονται κοντά στην Κέιτ Μίντλετον περιγράφουν αυτό το γεγονός ως μια «τεράστια στιγμή», και όχι μόνο για το έργο της που επικεντρώνεται στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος, το οποίο ίδρυσε το 2021.

