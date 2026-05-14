Κέιτ Μίντλετον: Αγκαλιές, φιλιά και σέλφι στην Ιταλία - «Είμαι η Καταρίνα» είπε στα η πριγκίπισσα

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον υποδέχτηκε θερμά στην Ιταλική πόλη Ρέτζιο Εμίλια, όπου παρακολούθησε πρωτοποριακή προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση.

Η πριγκίπισσα μίλησε ιταλικά και συστήθηκε ως «Καταρίνα» σε συνομιλία με παιδιά, δείχνοντας καλή γνώση της γλώσσας.

Επισκέφτηκε νηπιαγωγείο όπου βοήθησε σε χειροτεχνίες, αγκάλιασε μαθητές και πόζαρε για φωτογραφίες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της στο εξωτερικό μετά από μάχη με τον καρκίνο και έχει προγραμματιστεί να παραμείνει δύο ημέρες για να δει εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στην Προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια.

Η επίσκεψη έχει μεγάλη σημασία για το έργο της στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος, που ίδρυσε το 2021. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η θερμή υποδοχή της Κέιτ Μίντλετον στην μικρή πόλη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, όπου θα παραμείνει για δεύτερη ημέρα προκειμένου να παρακολουθήσει μία πρωτοποριακή προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση.

Χθες μόλις έφθασε στο δημαρχείο της πόλης η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγινε δεκτή από τον δήμαρχο και πλήθη που ήθελαν να βγάλουν μαζί της μία φωτογραφία. Η Κέιτ Μίντλετον δεν αρνήθηκε και πόζαρε χαμογελαστή για σέλφι ενώ συνομίλησε και με μικρά παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί για να την υποδεχτούν.

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός την «συνέλαβε» την ώρα που μιλούσε χαμογελαστή σε ένα μικρό μωρό. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει «παραπονεθεί» στο παρελθόν ότι η πριγκίπισσα έχει μεγάλη αδυναμία στα μωρά.

Σε μία συνομιλία που είχε με παιδιά η Κέιτ Μίντλετον μίλησε ιταλικά και συστήθηκε ως «Καταρίνα», την ιταλική εκδοχή του ονόματός της. «Μιλάω λίγα ιταλικά. Πώς σε λένε; Εγώ είμαι η Καταρίνα», είπε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Με ρώτησε πώς με λένε στα ιταλικά. Μιλούσε πολύ καλά ιταλικά», είπε στους δημοσιογράφους η 5χρονη Άλις. Η καθηγήτρια Ρομπέρτα Μάρτσι, από την πλευρά της, χαρακτήρισε τη συνάντησή με την πριγκίπισσα ως «συγκινητική». «Τους έθεσε μερικές απλές ερωτήσεις, αλλά τα ιταλικά της ήταν άψογα. Μιλούσε καθαρά», ανέφερε η Μάρτσι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας σπούδασε στο εξωτερικό στη Φλωρεντία για μερικούς μήνες το 2000 πριν ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους στη Σκωτία, όπου γνώρισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, και έχει πει στο παρελθόν χαριτολογώντας ότι είναι «πολύ κακή» στα ιταλικά.

Στη συνέχεια η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε ένα νηπιαγωγείο και είδε από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα. Βοήθησε σε χειροτεχνίες, αγκάλιασε μαθητές και πόζαρε για φωτογραφίες.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο εξωτερικό εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια αφού έδωσε μάχη με τον καρκίνο. Στον βρετανικό Τύπο σχολιάζεται ο έντονος ενθουσιασμός των Ιταλών για την πριγκίπισσα η οποία θύμισε σε αρκετούς την θερμή υποδοχή που επιφύλασσαν τα πλήθη στην αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Για δύο ημέρες η πριγκίπισσα έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί νηπιαγωγεία όπου ακολουθούν την Προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια – μια μέθοδο διδασκαλίας για παιδιά κάτω των έξι ετών που βασίζεται στις ανάγκες των παιδιών, παρόμοια με τη μέθοδο Μοντεσσόρι.

Όσοι βρίσκονται κοντά στην Κέιτ Μίντλετον περιγράφουν αυτό το γεγονός ως μια «τεράστια στιγμή», και όχι μόνο για το έργο της που επικεντρώνεται στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος, το οποίο ίδρυσε το 2021.

Διαβάστε επίσης