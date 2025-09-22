Νέα Αγχιάλος: Ο αρχηγός ΓΕΑ πέταξε ως πιλότος με μονοθέσιο F-16 από την 111 Πτέρυγα Μάχης

Συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας»

Νέα Αγχιάλος: Ο αρχηγός ΓΕΑ πέταξε ως πιλότος με μονοθέσιο F-16 από την 111 Πτέρυγα Μάχης
Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης
Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), στην
Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της
Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συνομίλησε με το
προσωπικό της 111ΠΜ, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των
αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η
υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ
συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας».

ΑΓΕΑ
