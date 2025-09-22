Νέα Αγχιάλος: Ο αρχηγός ΓΕΑ πέταξε ως πιλότος με μονοθέσιο F-16 από την 111 Πτέρυγα Μάχης

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού

Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης

Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), στην

Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της

Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συνομίλησε με το

προσωπικό της 111ΠΜ, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των

αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η

υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ

συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με το

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας».