Παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από 4 οπλισμένα τουρκικά F-16

Σε τέσσερις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου δύο ζεύγη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16.

Τα τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη -κινούμενα σε δύο ζεύγη- μπήκαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει προηγουμένως σχέδιο πτήσης και προέβησαν σε ισάριθμες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Κεντρικό Αιγαίο.

