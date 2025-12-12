Παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από 4 οπλισμένα τουρκικά F-16
Δύο οπλισμένα ζεύγη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 μπήκαν στον εθνικό εναέριο χώρο και προέβησαν σε τέσσερις παραβιάσεις
Σε τέσσερις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου δύο ζεύγη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16.
Τα τέσσερα οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη -κινούμενα σε δύο ζεύγη- μπήκαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει προηγουμένως σχέδιο πτήσης και προέβησαν σε ισάριθμες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Κεντρικό Αιγαίο.
