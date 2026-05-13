Το μέτωπο των Αμερικανών κωμικών εναντίον του Τραμπ: Εμφανίστηκαν όλοι μαζί στην εκπομπή του Κολμπέρ

Snapshot Το CBS αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Στίβεν Κολμπέρ και να καταργήσει την εκπομπή «The Late Show» μέχρι τον Μάιο του 2026, μετά από 33 χρόνια προβολής.

Οι κορυφαίοι Αμερικανοί κωμικοί, όπως ο Τζίμι Φάλον, ο Τζίμι Κίμελ, ο Σεθ Μέγιερς και ο Τζον Όλιβερ, εμφανίστηκαν μαζί στην τελευταία σεζόν του Κολμπέρ για να δείξουν υποστήριξη και να αποχαιρετήσουν τον βετεράνο κωμικό.

Η απόφαση διακοπής της εκπομπής σχετίζεται με οικονομικούς λόγους και πιθανή πίεση μετά από διακανονισμό μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Paramount Global, έπειτα από αγωγή του Τραμπ κατά του CBS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Κολμπέρ και άλλων κωμικών, όπως ο Τζίμι Κίμελ, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου.

Ο Στίβεν Κολμπέρ βραβεύτηκε με Έμμυ το 2025 και οι κωμικοί της βραδινής ζώνης διατηρούν ενωμένη τη στάση τους απέναντι στις επιθέσεις και την ακύρωση της εκπομπής.

Σε μία ακόμη ένδειξη συμπαράστασης οι Αμερικανοί κωμικοί της βραδινής ζώνης βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του βετεράνου κωμικού, Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος είδε το συμβόλαιο του μετά από 11 χρόνια να μην ανανεώνεται από το CBS.

Η εκπομπή του είναι πρώτη στη βραδινή ζώνη και τον Ιούλιο του 2025 ο Κολμπέρ ανακοίνωσε την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου να μην ανανεώσει τη συνεργασία τους αλλά και να τελειώσει με την παράδοση της κωμικής εκπομπής στη βραδινή ζώνη η οποία ξεκίνησε το 1993 με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν από τον οποίο πήρε τα ηνία το 2015 ο Στίβεν Κολμπέρ.

Η βραδινή ζώνη με τους Αμερικανούς κωμικούς είναι παράδοση δεκαετιών. Σχολιάζουν και σατιρίζουν όλους τους Αμερικανούς προέδρους και κυβερνήσεις χωρίς καμία εξαίρεση. Συνήθως ο παρουσιαστής ξεκινάει με έναν «καυτό» μονόλογο όπου σχολιάζει όλα τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης και προχωράει σε μικρότερες ειδήσεις αλλά και σε συνεντεύξεις με καλεσμένους.

Η συγκεκριμένη ζώνη είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές και γι’ αυτό θεωρείται εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλοι οι Αμερικανοί κωμικοί έχουν ενωθεί πέρα από τηλεοπτικά δίκτυα και αμοιβές και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτός από το Στίβεν Κολμπέρ τα έχει βάλει ανοιχτά και με τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2025 «κόπηκε» προσωρινά από το ABC εξαιτίας ενός σχολίου που έκανε για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Τελικά ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, στην οποία ανήκει το ABC, Μπομπ Άιγκερ αποφάσισε την επαναφορά του σόου αφού οι Αμερικανοί άρχισαν να ακυρώνουν μαζικά τις συνδρομές τους στη Disney σε ένδειξη αποδοκιμασίας για την αποπομπή του Κίμελ.

Η ομάδα «Strike Force 5»

Σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας σεζόν ο Στίβεν Κολμπέρ, μετά το μούδιασμα από το κόψιμο του, επανήλθε και σχολίαζε συχνά με χιούμορ την απόφαση του δικτύου να σταματήσει την εκπομπή του. Στο τελευταίο επεισόδιο φιλοξένησε όλους τους διάσημους Αμερικανούς κωμικούς στον καναπέ του ταυτόχρονα κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της αμερικανικής τηλεόρασης.

Ο Τζίμι Φάλον και ο Τζίμι Κίμελ, ο Σεθ Μέγιερς και ο Τζον Όλιβερ πήγαν για να αποχαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Κολμπέρ. Μάλιστα οι δύο «τζίμηδες» όπως του αποκαλεί αστειευόμενος ο Κολπέρ, πήγαν έναν βήμα παραπέρα και αποφάσισαν να μην βγάλουν δικά τους επεισόδια αυτή την εβδομάδα προκειμένου όλη η προσοχή να δοθεί στο «αντίο» του Κολμπέρ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνάντησής τους θυμήθηκαν ότι στη διάρκεια της πανδημίας και οι 5 είχαν κάνει ένα podcast 12 επεισοδίων με τίτλο «Strike Force 5» προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τους συνεργάτες τους οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί εξαιτίας της πανδημίας και της ακύρωσης των εκπομπών τους. Θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον ο Στίβεν Κολμπέρ; Ουδείς γνωρίζει ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του κωμικού αλλά είναι πολλές οι φωνές που του ζητούν να μην τα παρατήσει και να συνεχίσει την καυστική κριτική και τις εξαιρετικά έξυπνες κωμικές ατάκες του από άλλο μετερίζι.

Το σόου ολοκληρώνεται στις 21 Μαΐου όταν και θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο και τα ονόματα των καλεσμένων είναι επτασφράγιστο μυστικό. Θα μπορούσαν στην λίστα να είναι και ονόματα κωμικών που δεν παρέστησαν σε αυτό το προτελευταίο επεισόδιο, όπως του Ντέιβιντ Λέτερμαν ο οποίος ξεκίνησε την συγκεκριμένη ζώνη στο CBS ή του Τζον Στιούαρτ; Η απάντηση θα δοθεί στις 21 Μαΐου.

Η κόντρα με τον Τραμπ και τα επεισόδια με τον Φάλον και τον Κίμελ

Στις 17 Ιουλίου 2025, το CBS ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει την εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» και θα καταργήσει εντελώς τη σειρά εκπομπών «The Late Show» τον Μάιο του 2026, μετά από 33 χρόνια. Το δίκτυο, σημειώσε ότι η εκπομπή ήταν η νούμερο 1 στις βραδινές ώρες για εννέα συνεχόμενες σεζόν, δήλωσε: «Ο θαυμασμός, η αγάπη και ο σεβασμός μας για το ταλέντο του Στίβεν Κολμπέρ και της απίστευτης ομάδας του έκαναν αυτή την οδυνηρή απόφαση ακόμα πιο δύσκολη. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη, ανυπομονούμε να τιμήσουμε τον Στίβεν και να γιορτάσουμε την εκπομπή τους επόμενους 10 μήνες μαζί με τα εκατομμύρια των θαυμαστών και των τηλεθεατών της.

Η ακύρωση της εκπομπής, που σύμφωνα με πληροφορίες οφείλεται στα υψηλά κόστη παραγωγής και τη μείωση των διαφημιστικών εσόδων, είχε αποτελέσει αντικείμενο εικασιών ότι συνδέεται με τη συμφωνία διακανονισμού που επιτεύχθηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της μητρικής εταιρείας του δικτύου Paramount Global, στο πλαίσιο της αγωγής του πρώτου κατά του CBS — η οποία κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 —με την κατηγορία της παραπλανητικής επεξεργασίας μιας εκπομπής του 60 Minutes με την τότε υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Καμάλα Χάρις, η οποία έλαβε χώρα ενώ η εταιρεία ζητούσε την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας FCC για τη μεταβίβαση των αδειών εκπομπής της για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media η οποία ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου 2025.

Ο Τραμπ δήλωσε τότε ότι «λατρεύει απολύτως» το γεγονός ότι το CBS ακύρωσε την εκπομπή του Κόλμπερ και δεν είναι λίγες οι φορές που επιτίθεται και στους άλλους Αμερικανούς κωμικούς και ιδιαίτερα στον Τζίμι Κίμελ. Ωστόσο οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται από αρκετούς Αμερικανούς ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου και την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που την προστατεύει.

Γ' αυτό και ο Κολμπέρ βραβεύτηκε από την τηλεοπτική βιομηχανία με ένα βραβείο Έμμυ το 2025 και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα των παρισταμένων στην τελετή των βραβείων. Επίσης οι Αμερικανοί κωμικοί συνασπίστηκαν γύρω από τον Κολμπέρ από την πρώτη μέρα και αντάλλαξαν επισκέψεις στις εκπομπές τους.

Τους προηγούμενους μήνες ο Κολμπέρ επισκέφθηκε τον Κίμελ και τον Σεθ Μάγιερς, ενώ και ο Φάλον πήγε καλεσμένος στην εκπομπή του Κολμπέρ. Όλοι έχουν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξη τους στο συνάδελφό τους στους μονολόγους που κάνουν κατά καιρούς στις εκπομπές τους. Η μάχη φαίνεται ότι θα συνεχιστεί επί της οθόνης.

