Τζίμι Κίμελ: Η απάντηση σε Τραμπ μετά την αμφισβήτηση των αδειών λειτουργίας του ABC

Την ημέρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τις άδειες λειτουργίας των σταθμών του δικτύου ABC, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο: «Η εκπομπή συνεχίζεται».

Στο επεισόδιο της Τρίτης του «Jimmy Kimmel Live!», ο κωμικός απέφυγε να αναφερθεί άμεσα στις εξελίξεις γύρω από τη μητρική εταιρεία του δικτύου, «The Walt Disney Company», η οποία φέρεται να βρίσκεται υπό ασυνήθιστο έλεγχο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αντίθετα, μέσα από έναν σατιρικό μονόλογο για την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου ΙΙΙ και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, ο Kimmel ανέδειξε —με χιούμορ— την αντίφαση σε ένα αστείο που έκανε ο Τραμπ για τον γάμο του με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον γάμο των γονιών του, που διήρκεσε 63 χρόνια, και απευθυνόμενος στη σύζυγό του σχολίασε: «Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε, αγαπητή μου, λυπάμαι».

Σχολιάζοντας την ατάκα και υπενθυμίζοντας την πρόσφατη αντιπαράθεση γύρω από δηλώσεις του προέδρου για την πρώτη κυρία, ο Κίμελ απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας σκωπτικά: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε ένα αστείο για τον θάνατό του;».

«Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαιτούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για την ηλικία του και την επόμενη μέρα θα έβγαινε να κάνει ο ίδιος αστείο για την ηλικία του», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Η «The Walt Disney Company» συνεχίζει να στηρίζει τον Τζίμι Κίμελ, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ και συνεργάτες του ασκούν πιέσεις για την απομάκρυνσή του από το δίκτυο ABC.

Η οδηγία που εξέδωσε την Τρίτη η «Federal Communications Commission» προς τη Disney δεν έκανε καμία αναφορά στον Κίμελ, υπονοώντας ότι η αμφισβήτηση των αδειών σχετίζεται με εν εξελίξει έρευνα της Αρχής για τις πρωτοβουλίες διαφορετικότητας της εταιρείας — τις οποίες ο Τραμπ έχει εκφράσει ότι αντιτίθεται.

Ωστόσο, η απαίτηση να ξεκινήσει η Disney τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των σταθμών της αρκετά χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκλαμβάνεται ευρέως ως πράξη αντιποίνων.

Απαντώντας, η Disney τόνισε ότι λειτουργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της FCC» και ότι θα το αποδείξει «μέσω των κατάλληλων νομικών οδών». Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία επικαλέστηκε την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, σηματοδοτώντας την πρόθεσή της να αντιδράσει δυναμικά.

Νομικοί και ειδικοί εκτιμούν ότι η Disney έχει ισχυρές πιθανότητες να επικρατήσει σε μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη, εφόσον η κυβέρνηση επιχειρήσει να ανακαλέσει τις οκτώ άδειες που κατέχει. Η διαδικασία, ωστόσο, αναμένεται να είναι χρονοβόρα και θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

«Χαίρομαι που βλέπω τη Disney να αντιδρά, καθώς έχει με το μέρος της την Πρώτη Τροπολογία», δήλωσε η μοναδική Δημοκρατική επίτροπος της FCC, Anna Gomez, μιλώντας στην εκπομπή «Erin Burnett Outfront» του CNN.

Ο Τζίμι Κίμελ υπερασπίστηκε το αστείο του για την Μελάνια Τραμπ, καθώς η αντιπαράθεση γύρω από τα σχόλιά του εντείνει το δημόσιο ενδιαφέρον για τη σατιρική, αντι-Τραμπ ρητορική του. Το μονόλογο της Δευτέρας συγκέντρωσε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από σχόλιο του Κίμελ σε επεισόδιο της περασμένης Πέμπτης, όπου χαρακτήρισε την πρώτη κυρία ως «εν αναμονή χήρα». Απαντώντας στην κριτική, ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι επρόκειτο για «ένα πολύ ελαφρύ, πειρακτικό αστείο» που σχετιζόταν με τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του.

Στον απόηχο των πυροβολισμών έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο, σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν έντονα τον Kimmel ότι υποκινεί βία κατά του προέδρου — κατηγορία που ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά.

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάλεσμα για δολοφονία», ανέφερε στον μονόλογό του. «Και το γνωρίζουν. Εδώ και χρόνια μιλάω ανοιχτά κατά της ένοπλης βίας».

Την ίδια ώρα, η στάση της Federal Communications Commission προκάλεσε αντιδράσεις και εντός των συντηρητικών κύκλων. Ο γερουσιαστής Ted Cruz εξέφρασε επιφυλάξεις για την έντονη παρέμβαση της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «δεν είναι δουλειά του κράτους να λογοκρίνει τον λόγο, ούτε η FCC να λειτουργεί ως αστυνομία της έκφρασης».

Ανάλογες τοποθετήσεις διατύπωσαν δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές, με τον γερουσιαστή Ed Markey να χαρακτηρίζει την κίνηση της FCC «αυταρχική λογοκρισία».

Ο Jameel Jaffer, εκτελεστικός διευθυντής του Knight First Amendment Institute στο Columbia University, εκτίμησε ότι η ενέργεια κατά του ABC εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Τραμπ να «συγκεντρώσει τον έλεγχο όσων βλέπουν και ακούν οι Αμερικανοί στα μέσα ενημέρωσης».

Όπως προειδοποίησε, «αν επικρατήσει αυτή η λογική, θα απομείνουν μόνο μέσα ενημέρωσης ευθυγραμμισμένα με την κυβέρνηση, που θα μεταδίδουν αποκλειστικά εγκεκριμένες ειδήσεις και σχόλια — μια εξέλιξη βαθιά διαβρωτική για τη δημοκρατία και ευθέως αντίθετη με την Πρώτη Τροπολογία».

