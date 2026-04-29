Σοκαριστικό τροχαίο live για τον streamer HMBL Zay - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τρομακτική τροπή πήρε η live μετάδοση του streamer HMBL Zay, ο οποίος ταξίδευε από τη Φιλαδέλφεια στην Καλιφόρνια και μοιραζόταν τη διαδρομή, όταν έπεσε θύμα τροχαίου, με τους ακόλουθούς του να γίνονται μάρτυρες.

Στα σοκαριστικά πλάνα που κατέγραψαν το τροχαίο, ένα αυτοκίνητο τρακάρει στο πίσω μέρος ενός άλλου οχήματος και η σύγκρουση καταλήγει να χτυπήσει τον Zay, ο οποίος ήταν πεζός στο πλαίσιο μίας φιλανθρωπικής δράσης, σπρώχνοντας ένα καρότσι γεμάτο με είδη πρώτης ανάγκης και φορώντας ένα φωσφορούχο γιλέκο κυκλοφορίας.

Walker Hit During Car Crash on Cross-Country Journey



Streamer HMBL Zay’s cross-country walk from Philadelphia to California takes a frightening turn while he was traveling through Indiana. During the journey, a car crashes into the back of another vehicle,… pic.twitter.com/I2UlnI0HrL — WEIRD IN LIFE (@WeirdInLife) April 29, 2026

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, όπου του τοποθετήθηκε νάρθηκας στον αυχένα.

Σε μια ενημέρωση αργότερα, ο «hmblzayy» καθησύχασε τους υποστηρικτές του ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή και υποβαλλόταν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την αποστολή του.

Ο streamer, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Isaiah Thomas, είχε ξεκινήσει ένα ταξίδι 3.000 μιλίων για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου HMBL, μιας προτεινόμενης επαγγελματικής σχολής που στοχεύει να βοηθήσει τους μειονεκτούντες νέους να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και ευκαιρίες σταδιοδρομίας.