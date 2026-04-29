Η στιγμή που περαστική διασταυρώνεται με σερβιτόρα - Της έσπασε δόντι με τον δίσκο

Τα πλάνα από ένα κλειστό κύκλωμα έδωσε στη δημοσιότητας ένα καφέ στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ζητώντας πληροφορίες για μία γυναίκα, η οποία τραυμάτισε μία υπάλληλο, όταν συναντήθηκαν οι δρόμοι τους έξω από το κατάστημα.

Στο βίντεο φαίνεται η σερβιτόρα, η οποία μετακόμισε πριν από 6 μήνες στην Αυστραλία από τη Γαλλία, να κρατάει έναν δίσκο με την παραγγελία και να κατευθύνεται προς τους πελάτες, όταν στη γωνία, διασταυρώνεται με μία περαστική, η οποία εκνευρισμένη σπρώχνει με δύναμη τον δίσκο από τα χέρια της κοπέλας, και τη βρίσκεται στο πρόσωπο, σπάζοντάς της ένα δόντι.

Shocking CCTV footage shows a waitress at a Melbourne café being assaulted by a passer-by while carrying plates to an outdoor table, leaving her with a chipped tooth. Police said they are investigating the incident. pic.twitter.com/EkisyID9Cl — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 29, 2026

«Είμαστε πέρα από σοκαρισμένοι από τη... συμπεριφορά αυτής της ενήλικης γυναίκας», έγραψε ο ιδιοκτήτης του καφέ στην ανάρτηση του βίντεο, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου ώστε να αναγνωριστεί η υπεύθυνη και να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.

Χιλιάδες έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αλλά ξεχωρίζουν ο δισεκατομμυριούχος, Άντριαν Πορτέλι, και αρκετές τοπικές επιχειρήσεις, που καυτηρίασαν τη συμπεριφορά της γυναίκας, και προθυμοποιήθηκαν να καλύψουν τα έξοδα αποκατάστασης του δοντιού της σερβιτόρας.