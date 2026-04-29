Η στιγμή που περαστική διασταυρώνεται με σερβιτόρα - Της έσπασε δόντι με τον δίσκο
Ο ιδιοκτήτης του καφέ ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου για τον εντοπισμό της γυναίκας που χτύπησε αναίτια την υπάλληλο
Τα πλάνα από ένα κλειστό κύκλωμα έδωσε στη δημοσιότητας ένα καφέ στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ζητώντας πληροφορίες για μία γυναίκα, η οποία τραυμάτισε μία υπάλληλο, όταν συναντήθηκαν οι δρόμοι τους έξω από το κατάστημα.
Στο βίντεο φαίνεται η σερβιτόρα, η οποία μετακόμισε πριν από 6 μήνες στην Αυστραλία από τη Γαλλία, να κρατάει έναν δίσκο με την παραγγελία και να κατευθύνεται προς τους πελάτες, όταν στη γωνία, διασταυρώνεται με μία περαστική, η οποία εκνευρισμένη σπρώχνει με δύναμη τον δίσκο από τα χέρια της κοπέλας, και τη βρίσκεται στο πρόσωπο, σπάζοντάς της ένα δόντι.
«Είμαστε πέρα από σοκαρισμένοι από τη... συμπεριφορά αυτής της ενήλικης γυναίκας», έγραψε ο ιδιοκτήτης του καφέ στην ανάρτηση του βίντεο, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου ώστε να αναγνωριστεί η υπεύθυνη και να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.
Χιλιάδες έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αλλά ξεχωρίζουν ο δισεκατομμυριούχος, Άντριαν Πορτέλι, και αρκετές τοπικές επιχειρήσεις, που καυτηρίασαν τη συμπεριφορά της γυναίκας, και προθυμοποιήθηκαν να καλύψουν τα έξοδα αποκατάστασης του δοντιού της σερβιτόρας.