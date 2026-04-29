Μεσσηνία: Επτά συλλήψεις για τον θάνατο του 44χρονου - Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του νεκρού άνδρα στη Μεσσηνία, αλλάζοντας την αρχική εικόνα των ερευνών.

Σύμφωνα με το mesogeiostv, ο ιατροδικαστής ανέφερε στις Αρχές ότι το τραύμα εντοπίζεται στο εσωτερικό του στόματος, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 44χρονος ενδέχεται να έστρεψε ο ίδιος την καραμπίνα εναντίον του και να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που προβληματίζει είναι πως το όπλο δεν βρέθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, αλλά σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι άτομα που βρέθηκαν στο σημείο μετά το περιστατικό πιθανότατα μετέφεραν και εγκατέλειψαν την καραμπίνα, φοβούμενα πιθανές εμπλοκές, καθώς το όπλο φέρεται να κατείχε παράνομα το θύμα.



Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν επτά συλλήψεις. Οι έξι σχετίζονται με την απόκρυψη του όπλου και την παρεμπόδιση της έρευνας, ενώ συνελήφθη και ένας 54χρονος που διέμενε σε στάβλο της περιοχής, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν ουσίες χωρίς την απαραίτητη ιατρική συνταγή.



Κατά τις έρευνες των αρχών, πέρα από την καραμπίνα, βρέθηκαν ακόμη ένα πυροβόλο όπλο και περίπου 60 φυσίγγια. Παράλληλα, στον χώρο του στάβλου εντοπίστηκαν μία σπάθα και ένα αυτοσχέδιο ξίφος, στοιχεία που ενισχύουν το πλέγμα των ερευνών γύρω από την υπόθεση.