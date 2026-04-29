Europol: Πώς δρούσαν τα αλβανικά call centres - Και Έλληνες θύματα διαδικτυακής απάτης 50 εκατ. ευρώ

Τέλος τη δράση ενός μεγάλου εγκληματικού δικτύου που δρούσε σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών, μετά από δύο χρόνια ερευνών έβαλε η Europol σε συνεργασία με τις αλβανικές και αυστριακές αρχές, συλλαμβάνοντας 10 άτομα, ενώ κατέσχεσε 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε διάφορα τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, πιστεύεται ότι έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα τηλεφωνικά κέντρα δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν επαγγελματικά, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.

Πώς παγίδευαν τα θύματά τους

Μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο για φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες και τη υπόσχεση κερδοφορίας, παρέσυραν τα θύματά τους.

Στη συνέχεια αναλάμβαναν να τους καθοδηγήσουν οι «πράκτορες διατήρησης» που υποδύονταν επενδυτικούς συμβούλους ή μεσίτες, διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων και συχνά με τη χρήση λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης είχαν πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών των θυμάτων.

Οι απατεώνες προσποιήθηκαν επαγγελματική εξειδίκευση και άσκησαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες.

Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ, αλλά διοχετεύτηκαν σε ένα περίπλοκο διεθνές σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που τελικά εξαφανίστηκε στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης.

Εταιρικά εγκληματικά τηλεφωνικά κέντρα

Οι φορείς οργανώθηκαν σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία από τις οποίες ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα για να στοχεύσει στις αντίστοιχες εθνικές αγορές της, οικοδομώντας σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη - υποψήφιο θύμα της εκάστοτε χώρας.

Οι γλώσσες που καλύφθηκαν περιελάμβαναν γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά.

Η κλίμακα και ο επαγγελματισμός του εγκληματικού δικτύου ήταν εμφανείς στη δομή του, η οποία περιελάμβανε έως και 450 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πελατών, που διαχειρίζονταν «πράκτορες μετατροπής» και της εξυπηρέτησης πελατών, που διαχειρίζονταν «πράκτορες διατήρησης».

Επιπλέον, το δίκτυο διέθετε ειδικές ομάδες για τη διαχείριση, τα οικονομικά, την πληροφορική, τους ανθρώπινους πόρους και διάφορες δραστηριότητες back-office.

Οι αρχηγοί των ομάδων επόπτευαν τις καθημερινές δραστηριότητες των ομάδων τους, ενώ ένας διευθυντής σε κάθε τηλεφωνικό κέντρο συντόνιζε και καθοδηγούσε τους αρχηγούς των ομάδων και τις συνολικές λειτουργίες.

Οι χειριστές λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, μαζί με προοδευτική προμήθεια ανά επιτυχημένη σύμβαση, εν μέρει καταβαλλόμενη σε μετρητά και εν μέρει μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Απάτη και επακόλουθη απάτη

Ως αποτέλεσμα αυτών των δόλιων προγραμμάτων, τα θύματα μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Για εκείνους που είχαν υποστεί απώλειες, οι απατεώνες δεν σταματούσαν εκεί. Επέστρεφαν προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των κεφαλαίων τους. Οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να κάνουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ. Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπεισαν τα θύματα να πραγματοποιήσουν αυτήν την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά.

Αυστρο-αλβανική έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024 οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν στις αλβανικές αρχές αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με διεύθυνση IP για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν οι δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Μετά από αυτό το αίτημα, οι αλβανικές αρχές κίνησαν ποινική έρευνα.

Με την υποστήριξη της Eurojust, δρομολογήθηκε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026.

Οι έφοδοι που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, οι έρευνες που διεξήχθησαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση

891 735 EUR σε μετρητά,

443 υπολογιστές,

238 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές,

καθώς και διάφορους φορείς δεδομένων και μέσα αποθήκευσης.

Τα θύματα αυτού του συστήματος απάτης εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου.