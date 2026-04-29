Europol: Πώς δρούσαν τα αλβανικά call centres - Και Έλληνες θύματα διαδικτυακής απάτης 50 εκατ. ευρώ

Τα θύματα δικτύου περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τον Καναδά και τη Βρετανία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Europol, σε συνεργασία με τις αλβανικές και αυστριακές αρχές, εξάρθρωσε ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα και προκάλεσε οικονομική ζημία άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Το δίκτυο χρησιμοποιούσε παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις και ψευδείς επενδυτικούς συμβούλους για να εξαπατήσει θύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας επαγγελματική δομή και ιεραρχία.
  • Οι δράστες είχαν οργανώσει ομάδες με ειδίκευση σε διαφορετικές γλώσσες και αγορές, απασχολώντας έως και 450 υπαλλήλους και χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση για να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματα.
  • Μετά την αρχική απάτη, οι απατεώνες πρόσφεραν υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων που απαιτούσαν επιπλέον πληρωμές μέσω πλατφορμών κρυπτονομισμάτων, εξαπατώντας ξανά τα θύματα.
  • Η έρευνα ξεκίνησε από τις αυστριακές αρχές και οδήγησε σε συντονισμένες επιχειρήσεις το 2026, με τη σύλληψη 10 ατόμων, την κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ και μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών συσκευών σε τηλεφωνικά κέντρα και κατοικίες στα Τίρανα.
Snapshot powered by AI

Τέλος τη δράση ενός μεγάλου εγκληματικού δικτύου που δρούσε σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών, μετά από δύο χρόνια ερευνών έβαλε η Europol σε συνεργασία με τις αλβανικές και αυστριακές αρχές, συλλαμβάνοντας 10 άτομα, ενώ κατέσχεσε 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε διάφορα τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, πιστεύεται ότι έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα τηλεφωνικά κέντρα δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν επαγγελματικά, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.

Πώς παγίδευαν τα θύματά τους

Μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο για φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες και τη υπόσχεση κερδοφορίας, παρέσυραν τα θύματά τους.

Στη συνέχεια αναλάμβαναν να τους καθοδηγήσουν οι «πράκτορες διατήρησης» που υποδύονταν επενδυτικούς συμβούλους ή μεσίτες, διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων και συχνά με τη χρήση λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης είχαν πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών των θυμάτων.

Οι απατεώνες προσποιήθηκαν επαγγελματική εξειδίκευση και άσκησαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες.

Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ, αλλά διοχετεύτηκαν σε ένα περίπλοκο διεθνές σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που τελικά εξαφανίστηκε στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης.

Εταιρικά εγκληματικά τηλεφωνικά κέντρα

Οι φορείς οργανώθηκαν σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία από τις οποίες ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα για να στοχεύσει στις αντίστοιχες εθνικές αγορές της, οικοδομώντας σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη - υποψήφιο θύμα της εκάστοτε χώρας.

Οι γλώσσες που καλύφθηκαν περιελάμβαναν γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά.

Η κλίμακα και ο επαγγελματισμός του εγκληματικού δικτύου ήταν εμφανείς στη δομή του, η οποία περιελάμβανε έως και 450 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πελατών, που διαχειρίζονταν «πράκτορες μετατροπής» και της εξυπηρέτησης πελατών, που διαχειρίζονταν «πράκτορες διατήρησης».

Επιπλέον, το δίκτυο διέθετε ειδικές ομάδες για τη διαχείριση, τα οικονομικά, την πληροφορική, τους ανθρώπινους πόρους και διάφορες δραστηριότητες back-office.

Οι αρχηγοί των ομάδων επόπτευαν τις καθημερινές δραστηριότητες των ομάδων τους, ενώ ένας διευθυντής σε κάθε τηλεφωνικό κέντρο συντόνιζε και καθοδηγούσε τους αρχηγούς των ομάδων και τις συνολικές λειτουργίες.

Οι χειριστές λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, μαζί με προοδευτική προμήθεια ανά επιτυχημένη σύμβαση, εν μέρει καταβαλλόμενη σε μετρητά και εν μέρει μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Απάτη και επακόλουθη απάτη

Ως αποτέλεσμα αυτών των δόλιων προγραμμάτων, τα θύματα μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Για εκείνους που είχαν υποστεί απώλειες, οι απατεώνες δεν σταματούσαν εκεί. Επέστρεφαν προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των κεφαλαίων τους. Οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να κάνουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ. Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπεισαν τα θύματα να πραγματοποιήσουν αυτήν την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά.

Αυστρο-αλβανική έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024 οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν στις αλβανικές αρχές αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με διεύθυνση IP για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν οι δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Μετά από αυτό το αίτημα, οι αλβανικές αρχές κίνησαν ποινική έρευνα.

Με την υποστήριξη της Eurojust, δρομολογήθηκε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026.

Οι έφοδοι που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, οι έρευνες που διεξήχθησαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση

  • 891 735 EUR σε μετρητά,
  • 443 υπολογιστές,
  • 238 κινητά τηλέφωνα,
  • 6 φορητοί υπολογιστές,
  • καθώς και διάφορους φορείς δεδομένων και μέσα αποθήκευσης.

Τα θύματα αυτού του συστήματος απάτης εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Μεσόγειος: Αγώνας δρόμου για τις ενεργειακούς πόρους - Επιταχύνει η Κύπρος, αγωγό στα κατεχόμενα θέλει η Τουρκία - Έμφαση στο Βόρειο διάδρομο από την Ελλάδα

19:13LIFESTYLE

Ρίτα Γουίλσον: Τα 2 αιτήματα που έθεσε στον Τομ Χανκς σε περίπτωση που έφευγε από την ζωή

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν αεροσκάφος και drones

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

19:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Όταν κερδίσαμε εκδηλώθηκαν τα συναισθήματα μας με τον Δ. Γιαννακόπουλο»

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Βερβερίνη και απώλεια βάρους: Τι ισχύει τι δεν ισχύει

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Επτά συλλήψεις για τον θάνατο του 44χρονου - Το πόρισμα του ιατροδικαστή

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Europol: Πώς δρούσαν τα αλβανικά call centres - Και Έλληνες θύματα διαδικτυακής απάτης 50 εκατ. ευρώ

18:50LIFESTYLE

Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την Μαρινέλλα: «Με έκανε και ξαναβρήκα τη φωνή μου»

18:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bruegel: Το 80% των δημοσιονομικών μέτρων της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση δεν είναι στοχευμένο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο έχει φτάσει μέχρι σήμερα για τις ΗΠΑ το κόστος του πολέμου στο Ιράν

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκδόθηκε στο Ισραήλ και φυλακίστηκε ο «χρυσοχέρης» των celebrities

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο live για τον streamer HMBL Zay - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Europol: Το κυβερνοέγκλημα απειλεί την οικονομία της ΕΕ -Το «μοντέλο εκβιασμού» και AI

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Η απάντηση σε Τραμπ μετά την αμφισβήτηση των αδειών λειτουργίας του ABC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο live για τον streamer HMBL Zay - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 7 μήνες- «Μεγάλωσε» και η λίμνη του Μόρνου

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που περαστική διασταυρώνεται με σερβιτόρα - Της έσπασε δόντι με τον δίσκο

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Επτά συλλήψεις για τον θάνατο του 44χρονου - Το πόρισμα του ιατροδικαστή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, τρένα, πλοία - Πώς θα κινηθούν λεωφορεία

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στους 5 βουλευτές: Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Μπορείτε να δείτε δωρεάν το όνομά σας από το διάστημα - Δωρεάν εργαλείο της NASA

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ – Συνελήφθη 73χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ