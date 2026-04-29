Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

Τέλος στη ζωή της έβαλε η μία από τις δύο υιοθετημένες κόρες του διάσημου ηθοποιού Πίτερ Φολκ, o οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως «Επιθεωρητής Κολόμπο».

Η Ζακλίν Φολκ, 60 ετών, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, όπως αναφέρει το TMZ, αυτοκτόνησε, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν άφησε πίσω της κάποιο σημείωμα.

Ο Φολκ παντρεύτηκε την Άλις Μάγιο το 1960 και υιοθέτησαν δύο κορίτσια, την Τζάκι και την Κάθριν.

Το ζευγάρι χώρισε το 1976 και ο Φολκ παντρεύτηκε την ηθοποιό Σέρα Ντανέζε. Ο ηθοποιός πέθανε το 2011 σε ηλικία 83 ετών, μετά από μακρά μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η μητέρα της Τζάκι πέθανε σε ηλικία 85 ετών το 2016.

Όσον αφορά την αδερφή της, Κάθριν Φαλκ-Ρόθτσιλντ, έγινε ιδιαίτερα γνωστή από τη δημόσια διαμάχη με τη μητριά της, κατηγορώντας την, ότι δεν επέτρεψε στις δύο αδελφές να δουν τον πατέρα τους στο τέλος της ζωής του, ούτε τις ενημέρωσε για τον θάνατό του.

Μετά την απώλεια του Φολκ, η Κάθριν αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των οικογενειών.

Ο «Νόμος του Πίτερ Φολκ » σχεδιάστηκε για να εμποδίσει τα ενήλικα παιδιά να αποκόπτονται από το να επισκέπτονται τους γονείς τους ή να λαμβάνουν σημαντικές ιατρικές ενημερώσεις.

Ο νόμος ψηφίστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και παρόμοια νομοθεσία υιοθετήθηκε στη συνέχεια σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ.