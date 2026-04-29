Απίθανη κλοπή στην Αίγυπτο: «Εξαφάνισαν» σοδειά σιταριού σε δύο ώρες από 2,5 στρέμματα

«Φτερά» έκανε ολόκληρη σοδειά από ένα χωράφι στην Αίγυπτο, σε μία απίθανη κλοπή σε χωριό της επαρχίας Sharqia, με τους δράστες να «σηκώνουν» το σιτάρι σε χρόνο ρεκόρ.

Ο αγρότης που πήγε στο χωράφι του διαπίστωσε ότι το σιτάρι που άλλοτε κάλυπτε την περιοχή, μία έκταση περίπου 2,5 στρεμμάτων, είχε εξαφανιστεί και τίποτα δεν θύμιζε πως εκεί ήταν κάποτε σπαρμένο.

Οι δράστες φέρεται να έκαναν την επιχείρηση συγκομιδής στη διάρκεια της νύχτας και μέσα σε μόλις 2 ώρες, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και γεωργικό εξοπλισμό, μάζεψαν όλο το σιτάρι και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με τον γεωργό, οι κλέφτες έδρασαν με ασυνήθιστη ακρίβεια και ταχύτητα, κάτι που εγείρει υποψίες για στοχευμένη ενέργεια.

Επεσήμανε επίσης ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται δεν αναπτύσσεται ευρέως στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των υπόπτων, όπως και το υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν σε κοντινή απόσταση.