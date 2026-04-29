Θαλάσσιος θηρευτής ηλικίας 180 εκατομμυρίων ετών με 100 δόντια καταβρόχθιζε πέτρες για να επιβιώσει

Το τέλειο διατηρημένο απολίθωμα ενός θαλάσσιου τέρατος που έζησε πριν από 180 εκατομμύρια χρόνια ανακάλυψαν επιστήμονες στη Γερμανία.

Γνωστό ως Temnodontosaurus, αυτό το γιγάντιο θαλάσσιο ερπετό επέζησε ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, όπως φαίνεται από αυτό που βρέθηκε μέσα στο στομάχι του.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zitteliana αναφέρει ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιχθυόσαυρους που περιφέρονται στις αρχαίες θάλασσες.

Είχε 100 δόντια, αποδεικνύοντας ότι είναι αρπακτικό. Ωστόσο, αυτό που συγκλόνισε περισσότερο τους ερευνητές ήταν oi πέτρες στο στομάχι του.

Ο σκελετός φέρει σημάδια τραύματος, ότι δέχθηκε επίθεση, με τα τραύματά του κυρίως στην άρθρωση του ώμου και της γνάθου, κάτι που το εμπόδιζε πιθανότατα να κυνηγάει θηράματα.

Ωστόσο, το ζώο ανέπτυξε έναν μηχανισμό που το βοήθησε να ζήσει παρά τον βαρύ τραυματισμό του.

Έχει ύψος περίπου 21 πόδια και πιθανότατα λόγω μεγέθους ήταν κυρίαρχος των θαλασσών.

Μαζί με 100 δόντια, οι επιστήμονες βρήκαν ένα σχεδόν πλήρες κρανίο, κάτω γνάθο, ωμική ζώνη και σπονδυλική στήλη. Τμήματα του ουρανίσκου και της περιοχής των ματιών διατηρήθηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επέτρεψε στους ερευνητές να μελετήσουν αυτό το γιγάντιο αρπακτικό και τη ζωή του στην αρχαιότητα.

«Το απολίθωμα Temnodontosaurus είναι ένα από τα νεότερα ευρήματα αυτού του γένους ιχθυοσαύρων μέχρι σήμερα», δήλωσε η Ulrike Albert, μία από τις συγγραφείς.

«Η ανακάλυψη από το Mistelgau δείχνει τώρα ότι αυτά τα μεγάλα θαλάσσια ερπετά επέζησαν περισσότερο στη λεκάνη της Νοτιοδυτικής Γερμανίας από ό,τι είχε τεκμηριωθεί προηγουμένως», πρόσθεσε.

Η ανακάλυψη λίθων στην κοιλιά του άφησε έκπληκτους τους επιστήμονες. Γνωστοί και ως γαστρόλιθοι, σπάνια βρίσκονται μέσα σε ιχθυόσαυρους. Η ομάδα των ερευνητών πιστεύει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τραυματισμών στο σώμα και αυτών των λίθων.

Οι πέτρες φαίνεται να είναι ένας τρόπος για το θαλάσσιο τέρας να προσαρμοστεί αφού οι τραυματισμοί άλλαξαν τον τρόπο ζωής του. Πιθανότατα κατάπιε αυτούς τους βράχους, οι οποίοι στη συνέχεια λειτούργησαν ως εσωτερικά εργαλεία λείανσης για να βοηθήσουν τον θαλάσσιο δράκο να διασπάσει την τροφή. Άλλαξε επίσης το διατροφικό του μοτίβο, μεταβαίνοντας από δύσκολο να συλληφθεί θήραμα σε κάτι που μπορούσε εύκολα να πιάσει και να καταναλώσει.

Τα περισσότερα από τα 100 δόντια του είναι πολύ φθαρμένα, υποδεικνύοντας ότι δυσκολευόταν να μασήσει την τροφή του.