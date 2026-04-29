Κρήτη: Μεθυσμένος επιτέθηκε και χτύπησε τουρίστα με λοστό στο κεφάλι

Ένα απρόσμενο συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη (28/04) στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο, όταν ένας Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση την ώρα που γευμάτιζε.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σηκώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρπαξε ένα λοστό και επιτέθηκε στον τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr ο Βρετανός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ του έγιναν και ράμματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τουρίστας δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Μάλιστα, δεν θέλησε καν να δώσει κατάθεση σε βάρος του. Αστυνομικοί, πάντως συνέλαβαν τον Βούλγαρο με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σήμερα ο άνδρας από τη Βουλγαρία οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ θα συνεχιστεί η προανάκριση για την υπόθεση.

