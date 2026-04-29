Εκδόθηκε στο Ισραήλ και φυλακίστηκε ο «χρυσοχέρης» των celebrities

Ο Avi Koren, γνωστός ως «ο έμπορος πολυτελών κοσμημάτων των διασήμων», εκδόθηκε από την Ελλάδα στο Ισραήλ την Τρίτη, αφού είχε διαφύγει κατά τη διάρκεια της δίκης του, και καταδικάστηκε σε 16 μήνες φυλάκισης στο πλαίσιο συμφωνίας ομολογίας, όπως μεταδίδει το ισραηλινό ynetnews.

Ο Κόρεν κατηγορούνταν ότι εισήγαγε λαθραία στο Ισραήλ πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων σέκελ (περίπου 1,6 εκατ. δολάρια), με στόχο την αποφυγή φόρων. Συνελήφθη στην Ελλάδα πριν από έναν χρόνο και η δίκη του επανεκκίνησε το πρωί της Τετάρτης στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Λοντ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, παραδέχθηκε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κρίθηκε ένοχος.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο κατηγορητήριο της Νομικής Υπηρεσίας Τελωνείων της Ισραηλινής Φορολογικής Αρχής, ο Κόρεν οργάνωσε και υλοποίησε ένα συστηματικό σχέδιο λαθρεμπορίου υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, εισάγοντας στη χώρα πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων σέκελ.

Όπως αναφέρεται, τα αντικείμενα περνούσαν μέσω του αεροδρομίου Ben Gurion από έναν κούριερ που τα μετέφερε στις αποσκευές της, χωρίς να τα δηλώσει στις τελωνειακές αρχές και χωρίς να καταβάλει φόρους εισαγωγής όπως απαιτείται από το νόμο.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι ο Κόρεν πωλούσε ρολόγια και κοσμήματα σε πελάτες στο Ισραήλ χωρίς να δηλώνει τις συναλλαγές στις φορολογικές αρχές και χωρίς να καταβάλλει φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Αφού ξεκίνησε η δίκη του, ο Κόρεν σταμάτησε να εμφανίζεται στις ακροάσεις. Πριν από περίπου τρία χρόνια εγκατέλειψε το Ισραήλ και δεν επέστρεψε. Η διαδικασία ανεστάλη και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Οι υποθέσεις δύο φερόμενων συνεργών του έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν καταδικαστεί.

Ο Κόρεν συνελήφθη στην Ελλάδα βάσει «ερυθράς αγγελίας» της Interpol που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ. Στη συνέχεια, το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα έκδοσης μέσω του Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων της Εισαγγελίας, προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία.

Τον Νοέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας έκρινε ότι μπορεί να εκδοθεί στο Ισραήλ μόνο για κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα. Τον Μάρτιο, όπως προστίθεται, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας διέταξε την έκδοσή του.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού της Αστυνομίας του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Η έρευνα διεξήχθη από τη Μονάδα Τελωνείων και ΦΠΑ Μπερ Σεβά και τη μονάδα «Yahalom» της Φορολογικής Αρχής.