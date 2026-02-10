Θωμόπουλος για Φιλιππίδη: «Πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, αρκεί να το αποφασίσει»
Όσα δήλωσε ο γνωστός σκηνοθέτης για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στα καλλιτεχνικά και την τοποθέτηση του Γιάννη Στάνκογλου για την ταινία «Καποδίστριας»
Για τον Πέτρο Φιλιππίδη αλλά και την τοποθέτηση του Γιάννη Στάνκογλου για την ταινία «Καποδίστριας» και τον Γιάννη Σμαραγδή μίλησε σε τηλεοπτικές δηλώσείς του ο Βασίλης Θωμόπουλος.
Όσον αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο γνωστός σκηνοθέτης ανέφερε ότι πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, αρκεί να αποφασίσει ο ίδιος να επιστρέψει στο θέατρο.
«Πιστεύω ότι πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ήταν ένας άνθρωπος που είχε διαδρομή στο θέατρο. Το θέμα είναι να το αποφασίσει ο ίδιος και να ακολουθήσει και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Γιάννη Στάνκογλου σχετικά με την ταινία «Καποδίστριας» και τον Γιάννη Σμαραγδή ως σκηνοθέτη, ο Βασίλης Θωμόπουλος απάντησε: «Ο Γιάννης Στάνκογλου δεν είπε κάτι κακό, είπε απλά ότι ο Σμαραγδής δεν είναι από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες. Μου κάνει εντύπωση που ο Γιάννης Σμαραγδής είπε ότι δεν γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου».