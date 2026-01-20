Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Είναι η πρώτη φορά που χαμογέλασε - Μπορεί να επιστρέψει στο θέατρο

Την αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη στην απόφαση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει την αίτηση που κατέθεσαν οι ενάγουσες στην υπόθεση για αύξηση της ποινής του, σχολίασε ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του στο «Πρωινό».

«Είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που ο Πέτρος Φιλιππίδης χαμογέλασε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του, εξηγώντας, σχετικά με την αίτηση αναίρεσης: «Το γεγονός ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των δύο γυναικών που ζητούσαν να αναιρεθεί η επιβληθείσα ποινή των τριών ετών με αναστολή, σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αυξηθεί αυτή η ποινή. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, τρία χρόνια με αναστολή, σημαίνει ότι το δικαστήριο έβαλε μια ποινή υπονοιών. Δεν ήταν πεπεισμένο, παρότι τον καταδίκασε. Σε λίγους μήνες θα εκδικαστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως που έχει κάνει ο κ. Φιλιππίδης. Αν γίνει δεκτή η αναίρεσή μας, αμέσως το δικαστήριο ξεκινάει πάλι από μηδενική βάση. Εάν ξανακαταδικαστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, η ποινή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Άρα, πάμε μόνο για την αθωότητα».

Σχετικά με το πού μένει πλέον ο Πέτρος Φιλιππίδης και η σύζυγός του, μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι που νοίκιαζαν στην Πατησίων, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι «είναι ακόμα φιλοξενούμενοι σε κατοικία συγγενικού προσώπου τους. Περιμένουν και προσδοκούν πότε θα δοθεί η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία στην ιδιοκτήτρια του ακινήτου, να αποκατασταθούν οι ζημιές, και πάλι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα μισθώσει την ίδια κατοικία και αυτό είναι για λόγους αρχής».

Παράλληλα ο δικηγόρος του σχολίασε και την πρόσφατη παρουσία του ηθοποιού στο πάρτι του συναδέλφου του Μάνου Ιωάννου, αναφέροντας ότι «δεν διασκέδαζε» και απλά «ήταν παρών». Επιπλέον, ο κ. Δημητρακόπουλος σχολίασε ότι «δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον έχεις φυλακισμένο και μέσα στην κοινωνία».

Ο δικηγόρος του αποκάλυψε, δε, ότι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, «ο Πέτρος Φιλιππίδης σήμερα γέλασε. Είναι σαν να ξαναγεννήθηκε. Είναι η πρώτη φορά που μου είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης ότι 'σκέφτομαι να γυρίσω σε αυτό που είναι η ζωή μου. Στο θέατρο'».

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της εκπομπής, πολλοί παραγωγοί του έχουν προτείνει δουλειά και σε μικρά και σε μεγάλα θέατρα, ενώ είχε δεχτεί πρόταση να σκηνοθετήσει παράσταση, ωστόσο την παρουσία του στο θέατρο ο ίδιος την έχει παγώσει.

Διαβάστε επίσης