Πέτρος Φιλιππίδης: «Ζει με 800 ευρώ σύνταξη και τον μισθό της γυναίκας του», λέει ο δικηγόρος του

Λίγους μήνες μετά την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA.

Ο κ. Δημητρακόπουλος περιέγραψε την κατάσταση του ηθοποιού ως πολύπλευρο αδιέξοδο, τονίζοντας ότι ο Φιλιππίδης διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο ηθοποιός αντιμετωπίζει έντονη ψυχολογική πίεση, η οποία επιδεινώνεται από τα οικονομικά προβλήματα που τον ταλανίζουν.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή η μόνη που εργάζεται και συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου.

Στην ήδη δύσκολη αυτή κατάσταση προστίθεται και το στεγαστικό ζήτημα. Μετά την καταστροφική φωτιά στο σπίτι του, ο Πέτρος Φιλιππίδης αναγκάζεται να φιλοξενείται σε σπίτι συγγενικού προσώπου.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε επίσης ότι ο ηθοποιός θα παραμείνει άνεργος τον χειμώνα, καθώς πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί, προσθέτοντας ότι «Ο κύριος Φιλιππίδης δεν θα εργαστεί τον χειμώνα. Είναι συνταξιούχος, έχει κάνει τα χαρτιά του, για να πάρει τη σύνταξή του ως ηθοποιός.

Του έχει αναγνωριστεί η μισή σύνταξη, ζει με 800 ευρώ, περιμένει να πάρει και το υπόλοιπο γιατί ήταν σε δύο ταμεία ασφαλισμένος.

Με τη σύνταξη τη δική του και τον μισθό της γυναίκας του ζουν. Γεννήθηκε φτωχός, οπότε δεν τον ενοχλεί ότι ζει αυτή τη στιγμή εκεί που ζει και θα επιστρέψει. Στο σπίτι αυτό που κάηκε, θα επιστρέψει! Φτωχός γεννήθηκε, φτωχός ζει τώρα, αλλά αξιοπρεπής».

