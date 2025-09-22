Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε στα μέσα του Αυγούστου ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Αλέξανδρος Πασιατάς

Newsbomb

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Πασιατάς, σώθηκε από θαύμα μετά από σοβαρό τροχαίο στα μέσα Αυγούστου.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή Super Κατερίνα, ο Πασιατάς κινδύνεψε σοβαρά όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του ενώ ήταν σταθμευμένος στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

«Πέντε ημέρες δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι έζησα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μέσα σε πέντε λεπτά που σταμάτησα στην άκρη και πήρα την οδική βοήθεια, θα γινεί ό,τι έγινε. Μιλούσα με την οδική και μου είπαν να κατέβω από το αυτοκίνητο για να δω αν συμβαίνει κάτι εξωτερικά. Όπως κατέβηκα άφησε λίγο ανοιχτή την πόρτα και αυτό ήταν που με έσωσε κιόλας. Χωρίς να καταλάβω ακούγεται ένα μπαμ και ξαφνικά βρίσκομαι ανάμεσα από την πόρτα σφηνωμένος. Είχε σπάσει ο θώρακάς μου και όλα τα πλευρά μου. Έσπασε και το χέρι μου το δεξί. Η πόρτα ουσιαστικά με έσωσε. Ήμουν σε παραλήρημα», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Πασιατάς.

«Τον άνθρωπο που οδηγούσε την νταλίκα τον συλλάβανε, εγώ δεν τον είδα να σταματάει και μέχρι και σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ μαζί μου για να δει αν είμαι καλά. Ο κύριος πέρασε αυτόφωρο, απλά επειδή εγώ είχα δύο αιματώματα τα οποία απορροφήθηκαν την επόμενη ημέρα, περίμενε η Εισαγγελέας να δει τη βαρύτητα των πράξεων. Είμαι στο διάστημα της αποκατάστασης, η οποία θα κρατήσει πάνω από ένα χρόνο», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Πασιατάς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά Τσίπρα: "Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός - Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

20:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Πέλκα - Υπέστη θλάση και μένει εκτός μέχρι τη διακοπή

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη καταπολεμά τη φοροδιαφυγή

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από μέρες - Τον εντόπισε γείτονάς του

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Blake Lively: Γιόρτασε την 18η επέτειο του «Gossip Girl» με αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

19:38LIFESTYLE

Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

19:16LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη μετά τον θάνατο του συζύγου της: Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι θα εμποδίσει τον στολίσκο της Γάζας να παρακάμψει τον αποκλεισμό της περιοχής

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία για τους ωκεανούς: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για την Προστασία των Ανοιχτών Θαλασσών

19:11LIFESTYLE

Πρισίλα Πρίσλεϊ: «Η ζωή μου ήταν η δική του ζωή» - Η εξομολόγηση για τις απιστίες του Έλβις και πώς επηρέασαν τον γάμο τους

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

19:38LIFESTYLE

Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από μέρες - Τον εντόπισε γείτονάς του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

14:11ENGLISH NEWS

Heritage Daily: 10 must see Ancient Greek Temples

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ