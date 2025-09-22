Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

Ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Πασιατάς, σώθηκε από θαύμα μετά από σοβαρό τροχαίο στα μέσα Αυγούστου.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή Super Κατερίνα, ο Πασιατάς κινδύνεψε σοβαρά όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του ενώ ήταν σταθμευμένος στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

«Πέντε ημέρες δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι έζησα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μέσα σε πέντε λεπτά που σταμάτησα στην άκρη και πήρα την οδική βοήθεια, θα γινεί ό,τι έγινε. Μιλούσα με την οδική και μου είπαν να κατέβω από το αυτοκίνητο για να δω αν συμβαίνει κάτι εξωτερικά. Όπως κατέβηκα άφησε λίγο ανοιχτή την πόρτα και αυτό ήταν που με έσωσε κιόλας. Χωρίς να καταλάβω ακούγεται ένα μπαμ και ξαφνικά βρίσκομαι ανάμεσα από την πόρτα σφηνωμένος. Είχε σπάσει ο θώρακάς μου και όλα τα πλευρά μου. Έσπασε και το χέρι μου το δεξί. Η πόρτα ουσιαστικά με έσωσε. Ήμουν σε παραλήρημα», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Πασιατάς.

«Τον άνθρωπο που οδηγούσε την νταλίκα τον συλλάβανε, εγώ δεν τον είδα να σταματάει και μέχρι και σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ μαζί μου για να δει αν είμαι καλά. Ο κύριος πέρασε αυτόφωρο, απλά επειδή εγώ είχα δύο αιματώματα τα οποία απορροφήθηκαν την επόμενη ημέρα, περίμενε η Εισαγγελέας να δει τη βαρύτητα των πράξεων. Είμαι στο διάστημα της αποκατάστασης, η οποία θα κρατήσει πάνω από ένα χρόνο», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Πασιατάς.